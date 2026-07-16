Frukostpersonal
Riverside Avesta AB / Restaurangbiträdesjobb / Avesta Visa alla restaurangbiträdesjobb i Avesta
2026-07-16
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Frukostpersonal sökes till Best Western Riverside Hotel Avesta
Är du morgonpigg, serviceinriktad och tycker om att skapa en riktigt bra start på dagen för andra? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu frukostpersonal som vill bli en del av vårt team på Best Western Riverside Hotel Avesta. Arbetet innebär att förbereda och servera hotellets frukost, välkomna våra gäster samt se till att frukostmiljön alltid är ren, välfylld och inbjudande.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förberedelse och framställning av frukost
Påfyllning och presentation av frukostbuffén
Gästservice och hantering av särskilda önskemål
Disk, städning och återställning
Kontroll av hygien, kvalitet och livsmedelssäkerhet
Förberedelser inför kommande dag
Vi söker dig som:
• Är morgonpigg, punktlig och ansvarstagande
• Har ett varmt och professionellt bemötande
• Arbetar snabbt och strukturerat även när det är många gäster
• Har god förståelse för hygien och livsmedelshantering
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Kan kommunicera på svenska eller engelska
• Tidigare erfarenhet från hotell, café, restaurang eller kök är meriterande, men rätt inställning och känsla för service är viktigast.
Arbetstiden är främst förlagd till 05.00 - 14.00 samt vardagar och helger 06 -15.00 men kan variera . Anställningsform och omfattning bestäms enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och gärna CV till oss. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Best Western Riverside Hotel Avesta!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: jobb@riversideavesta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Referens Frukostpersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Riverside Avesta AB
(org.nr 559432-9301)
Högbostigen 1 (visa karta
)
774 63 AVESTA Kontakt
Jennifer Troéng Johansson Jobb@riversideavesta.se 0226-13 000 Jobbnummer
10004599