Frukostkock till Ellery Beach House
2025-12-11
På Ellery Beach House arbetar vi i ett stort team med härlig gemenskap. Tillsammans skapar vi en miljö där både våra gäster och kollegor stormtrivs. Tycker du som vi, att frukosten är det viktigaste för en bra start på dagen? Och vill du arbeta i ett kök med hög ambition som alltid har gästen i fokus? Välkommen till oss! Vem är du? Du är morgonpigg, kreativ och organiserad. En riktig teamplayer som aldrig tvekar på att göra det lilla extra för varje gäst. Du har med dig hjärtat i allt du gör, där din passion till matlagning och service alltid står i centrum. Du vill att frukosten på Ellery ska vara något våra gäster ska komma ihåg och vilja återkomma för.
Utöver det tror vi att du behöver vara:
Strukturerad
Flexibel
Kommunikativ
Lyhörd
Utbildad inom kockyrket eller ha minst 2 års erfarenhet
Du förväntas i din roll:
Förbereda, tillreda och upprätthålla frukosten
Jobba med Mise and place
Ta ansvar för svinn och spill
Säkerställa rutiner
Prata med gäster i varmköket
Om tjänsten Anställningsform: Heltid Lön: Enligt avtal Tillträde: Enligt överenskommelse
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 31a december.
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
