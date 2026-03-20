Frukostkock till Ellery Beach House
Välkommen till Ellery Beach House!
På Ellery skapar vi minnesvärda stunder vid havet - en plats där god mat, värme och omtanke möts. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Frukostkock som vill vara med och utveckla vår frukostupplevelse. Du blir en viktig del av köksteamet och bidrar med kvalitet, effektivitet och glädje i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som Frukostkock ansvarar du för att förbereda och tillaga frukosträtter enligt våra recept och höga standarder. Du ser till att bufféer och beställningar håller god kvalitet under hela serviceperioden och att presentationen alltid är tilltalande. Du samarbetar nära kökschefen och resten av teamet för att säkerställa smidiga rutiner och nöjda gäster.
Ansvarsområden
Förbereda, tillaga och anpassa frukosträtter för buffé.
Säkerställa hög kvalitet, god hygien och korrekt temperaturhantering.
Följa recept och portionering för att minimera svinn och säkerställa konsekvent smak.
Upprätthålla en ren och organiserad arbetsstation samt hjälpa till med disk och städning vid behov.
Samarbeta med service- och köksteamet för att ge gästerna en helhetsupplevelse.
Delta i beställningar, varumottagning och lagerhållning vid behov.
Vem vi söker
Vi söker dig som brinner för frukost och har vana att arbeta i ett snabbt tempo med fokus på kvalitet. Du är flexibel, noggrann och trivs i samarbete med andra. Kundbemötande och gott humör är en självklar del av din arbetsdag.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av kockarbete, gärna med inriktning mot frukost eller hotellfrukost.
Kunskap om livsmedelshygien och HACCP-rutiner.
Förmåga att arbeta strukturerat och effektivt i ett högt tempo.
Goda kommunikativa färdigheter i svenska; engelska är meriterande.
Flexibilitet vad gäller arbetstider - tidiga morgnar, vardag och helg ingår.Om tjänsten
Anställningsform: Heltid, tillsvidare Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Om processen:
Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 6 April.
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7431946-1904371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Elfviks udde (visa karta
)
181 90 LIDINGÖ Arbetsplats
