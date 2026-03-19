Frontendutvecklare
Professional Galaxy AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-19
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Frontendutvecklare hos vår kund.
Konsulten ska ha: * Minst 3 års erfarenhet av frontendutveckling med React, inklusive komponentbaserad utveckling och state management. * Erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvården, inklusive utveckling av journalnära system, specialistapplikationer eller vårdrelaterade IT-lösningar. * Mycket god kompetens inom moderna webbtekniker, inklusive HTML5, CSS3 (gärna CSS moduler eller CSS in JS), JavaScript/TypeScript. * Erfarenhet av REST eller GraphQL-baserade integrationer. * Kompetens kring databaser och dataöverföring, exempelvis SQL, JSON, XML. * Erfarenhet av att utveckla responsiva och tillgängliga webbaserade gränssnitt (WCAG/ARIA).
Meriterande kompetens: * Erfarenhet av systemutveckling av nationella kvalitetsregister, patientöversikter eller annan sekundäranvändning av -vårddata. * Erfarenhet av UX-design, exempelvis interaktionsdesign, prototypning, design i Figma, Sketch eller Adobe XD. * Erfarenhet av integrationsarbete, exempelvis tjänstekontrakt, API-gateway, integrationer mellan journalsystem och dataplattformar. * Praktisk erfarenhet av arbete i verktyg såsom Jira, Confluence, GitHub/GitLab/Bitbucket. * Erfarenhet av agila arbetsmetoder, exempelvis Scrum, Kanban eller SAFe. * Kunskaper om säker utveckling (OWASP, säker autentisering/auktorisation).
Övrig information Placeringsort: Göteborg Uppdragsperiod: 2026-04-01 till 2027-03-31, option t.o.m. 2029-03-31 Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7428192-1903190".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
411 03 GÖTEBORG
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303
