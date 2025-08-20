Frontendutvecklare
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en frontendutvecklare som vill vara med och vidareutveckla samt förvalta en komplex webbmiljö. Rollen omfattar både underhåll och nyutveckling av frontend-delen i en lösning där CMS, headless frontend och flera integrerade system samverkar. Arbetsuppgifterna varierar mellan att rätta till buggar, förbättra befintlig funktionalitet och bidra till långsiktig utveckling inom områden som arkitektur, säkerhet och livscykelhantering. Du förväntas även komma med idéer för att höja kvaliteten och skapa en mer robust helhetslösning.
Ansvarsområden
Exempel på arbetsuppgifter:
Rätta till visningsfel och förbättra befintliga komponenter.
Utöka funktionalitet och förstärka felhantering för ökad stabilitet.
Arbeta med säkerhet och hantering av risker.
Bidra till livscykelhantering av komponenter och paket.
Genomföra översyner av arkitektur.
Ta fram förbättringsförslag och stödja teamet med kvalitetslyft.
Säkerställa cookie-efterlevnad i relation till tredjepartstjänster.
Effektivisera hantering av bilder och media.
Obligatoriska kvalifikationer
God erfarenhet av TypeScript.
Praktisk kompetens inom GraphQL i en JavaScript/Node.js-miljö.
Tidigare deltagit i utveckling av större och tekniskt avancerade webbplattformar.
Erfarenhet av att bygga och förvalta headless frontend-lösningar kopplade till CMS.
Djupgående kunskap om moderna ramverk såsom Next.js och Node.js.
Meriterande erfarenheter
Kunskap om Apollo-server och Elastic.
Erfarenhet av arbete med tillgänglighet enligt WCAG.
Förståelse för SEO.
Vana vid Azure DevOps.
Erfarenhet av Umbraco CMS.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är både samarbetsinriktad och självgående. Du uttrycker dig väl på svenska, i både tal och skrift, på en nivå motsvarande minst gymnasiekompetens eller CEFR C1. Du har förmåga att anpassa din kommunikation beroende på mottagare, oavsett om det gäller tekniska experter eller personer utan teknisk bakgrund. Kreativitet och konstnärlig känsla ses som en extra styrka.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
411 28 GÖTEBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9468298