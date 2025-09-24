Frontend-utvecklare - Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Senior Frontend-utvecklare (iOS & Android)
Rollbeskrivning
Vi söker en Senior Frontend-utvecklare med erfarenhet av både iOS- och Androidutveckling. I rollen blir du en nyckelperson i utvecklingen av digitala tjänster och ansvarar för att skapa enhetliga, skalbara och användarvänliga lösningar för flera plattformar.
Du arbetar i ett tvärfunktionellt team tillsammans med utvecklare, arkitekter och UX-designers och är med i hela processen - från initiativ till färdig lösning. Arbetet omfattar apputveckling med återanvändbara komponenter, affärsflöden och kapabiliteter som skapar snabbare utveckling, enhetlig design och förbättrad användarupplevelse. Rollen innebär även att bidra till frontend- och apparkitektur i en komplex miljö och att skapa återanvändbar logik mellan webb, Android och iOS.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Utveckla appar och frontendlösningar för iOS, Android och webb
Arbeta med återanvändbara komponenter, affärsflöden och designsystem
Säkerställa enhetlig design och god användarupplevelse över plattformar
Integrera mot backend via API:er och eventdrivna flöden
Bidra till och vidareutveckla frontend- och apparkitektur
Samverka med backendutvecklare, UX och arkitekter för att driva utvecklingen framåtKvalifikationer
Minst 7 års erfarenhet som fullstack- eller apputvecklare
Erfarenhet av frontend- och apparkitektur i tvärfunktionella team
Goda kunskaper i Androidutveckling (Kotlin, Jetpack Compose)
Kunskap om apparkitektur och designmönster (t.ex. MVVM, Clean Architecture)
Erfarenhet av arbete med backend-API:er (REST, GraphQL meriterande)
God kännedom om tekniker som Kubernetes, TypeScript, React, Microfrontends, Node.js, GraphQL och komponentbaserad arkitektur
Meriterande
Erfarenhet av iOS-utveckling (Swift, SwiftUI)
Start/Längd
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Enligt överenskommelse (på plats/hybrid/remote)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 05 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9524366