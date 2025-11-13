Front of house Manager till Ellery Beach House
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor?
Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Om rollen
Som Front of House Manager hos oss blir du en nyckelperson i den dagliga driften. Du leder, coachar och inspirerar ditt team till att alltid leverera gästupplevelser i världsklass. Rollen kräver en kombination av struktur, närvaro och kreativitet - du är både planeraren bakom kulisserna och den varma värden på plats.
Rollen är till stor del driftsfokuserad vilket innebär att (FHM) går på schemalagda pass både i reception & M&E drift. Du förväntas vara bra påläst om bokningsläget i närtid och 3 månader framåt i tiden samt göra justeringar i bemanningen för att säkerställa både gäst och medarbetarupplevelsen såväl som de nyckeltal som budgeterats för effektivitet. Du kommer vara ansvarig för ett team på ca 12 personer där du förväntas vägleda, coacha och hålla regelbundna 1-2-1:s för att följa deras utveckling och era gemensamma mål.
Vem är du?
Vi söker en trygg och engagerad ledare med passion för service och kvalitet. Du trivs i en dynamisk miljö där du får kombinera operativt arbete med strategiskt tänk. Du är en naturlig relationsbyggare, prestigelös i din kommunikation och har alltid gästens upplevelse i fokus.
Utöver det är det ett stort plus om du har tidigare erfarenhet av
Arbetsledning eller teamansvar inom hotell, mötesverksamhet eller liknande servicebransch
Operativ driftplanering och schemaläggning
Att arbeta med och utveckla rutiner, flöden och kvalitet (SOP:er)
Gästbemötande på hög nivå och förmåga att skapa "wow"-upplevelser
Samarbete över avdelningsgränser för att skapa sömlösa helhetsupplevelser
Att coacha och utveckla medarbetare genom närvarande och inspirerande ledarskap
Anställningsform: 100% tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning Individuell lönesättning Tillträde: Januari 2026 Arbetstider: Varierande tider dag, kväll & helg efter behov.
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 28 november.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet!
