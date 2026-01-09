Front Desk Coordinator
Advokatfirmaet Schjødt AS, filial / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Advokatfirmaet Schjødt AS, filial i Stockholm
Front Desk Coordinator sökes till Advokatfirman Schjødt
Schjødt är Nordens största advokatfirma, med ett heltäckande erbjudande inom affärsjuridik på våra kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, London, Bergen, Stavanger och Ålesund. Vi arbetar integrerat över kontors- och landsgränser i dynamiska och högpresterande team som skräddarsys för att leverera bästa möjliga resultat för våra klienter.
Vill du bli en av oss?
Vi söker dig som vill anta den spännande och viktiga rollen som Front Desk Coordinator och bli en del av vårt Front Desk-team. I den här rollen representerar du oss utåt mot klienter och andra besökare.
Du har en central funktion i verksamheten och befinner dig i händelsernas centrum när dagarna fylls med förhandlingar, klientmöten och event. Front Desk-teamet i Stockholm består av två heltidsanställda samt juriststudenter som vid behov arbetar vid sidan av sina studier.
Vem vi söker
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från serviceyrken - kanske har du arbetat som receptionist, assistent eller i en liknande roll där du utvecklat din förmåga att ge professionell service. Eftersom vi har både nationella och internationella klienter behöver du kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi ser också att du har goda kunskaper i Office-paketet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är proaktiv, flexibel och prestigelös och du trivs i ett högt tempo där du snabbt kan fatta beslut för att arbetet ska flyta på smidigt. Du tar ansvar för dina uppgifter, har god initiativ- och problemlösningsförmåga och är en positiv och serviceinriktad lagspelare.
Din roll
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för driften av Front Desk och konferensavdelningen och säkerställer att service och professionalitet alltid håller hög nivå - samtidigt som du bidrar till ett personligt och varmt bemötande. Rollen innefattar bland annat ansvar för firmans telefonväxel, resebokningar för medarbetare, bokning och förberedelse av mötesrum, hantering av post samt bokning av bud.
Front Desk-teamet ansvarar även för att konferensavdelningen och kontorets gemensamma utrymmen - såsom reception, mötesrum, kök och pausytor - hålls rena, välkomnande och trivsamma. I arbetet ingår också beställning av till exempel frukost, lunch eller middag vid möten och evenemang, samt att vid behov bistå vid arrangemang på kvällstid.
Tjänsten är ett vikariat på 8 månader med möjlighet till förlängning. Önskat tillträde är snarast möjligt.
Ansökan
Ansök via vår hemsida genom att ladda upp CV, personligt brev och relevanta arbetsintyg. Registrera din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. För mer information är du välkommen att kontakta Linnea Lindkvist, Senior HR Generalist, på linnea.lindkvist@schjodt.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokatfirmaet Schjødt AS, filial
(org.nr 516412-0809), https://schjodt.com/
Hamngatan 27 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Schjødt AS filial, Advokatfirmaet Jobbnummer
9676825