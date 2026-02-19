Front Desk Agent
2026-02-19
Äntligen söker vi fler kollegor till receptionen på Hotel C Stockholm!
Vi söker nu en ny kollega här på Hotel C Stockholm till receptionsteamet. Anställningen ligger på 75% och positionen innefattar både dagtid, kvällstid samt helgarbete.
Vi letar efter dig som brinner för att leverera oförglömlig hospitality till våra gäster, även när det är som mest att göra. Du gillar att vara spindeln i nätet, är en naturlig problemlösare som alltid ser glaset som halvfullt och har ett naturligt driv att alltid vilja leverera ditt bästa.
En kollega som trivs bäst i lobbyn och nära gästen helt enkelt! Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som Front Desk Agent hos oss jobbar du tätt tillsammans med alla hotellets medarbetare och tillsammans ser vi till att ge gästen en upplevelse över förväntan. Detta kommer ge dig möjlighet att utvecklas både i rollen och på hotellet och framförallt personligen.
I tjänsten som Front Desk Agent arbetar du främst i receptionen och utför arbetsuppgifter som att checka in och ut gäster, svara i telefon och på mail samt finnas nära tillhands för gästerna. Om företaget
På Hotel C Stockholm strävar vi efter att erbjuda en unik och mångsidig upplevelse mitt i hjärtat av Stockholm. Beläget granne till Stockholms centralstation och Arlanda Express, skapar vi en bubblande mötesplats.
Med våra 367 rum, nyrenoverade konferenslokaler, vår restaurang Swede Hollow samt vårt unika samarbete med ICEHOTEL i Jukkasjärvi genom vilket vi driver ICEBAR Stockholm, erbjuder vi en unik destination mitt i stadens puls.
Hotel C Stockholm tillhör till delen av koncernen som vi kallar "Luxury & Lifestyle". Vi tillhör i sin tur Strawberry. Luxury & Lifestyle består av en grupp fristående hotell såsom At Six, HOBO, & Nordic Light här i Stockholm.
Vi på Hotel C Stockholm erbjuder dig en utvecklande och inspirerande arbetsmiljö. Här blir du en del av en prestigefylld och meriterande arbetsplats!
Vem är du?
• Du är en person med mycket energi, engagemang och är naturligt positiv
• Du är en god kollega
• Du vågar ta beslut samtidigt som du alltid ser till gästens bästa
• Du drivs av att jobba mot mål och upsatta targets
• Du arbetar felfritt, kanske till och med trivs bäst, i ett högt tempo
• Du talar flytande svenska och engelska
• Tidigare receptionserfarenhet är meriterande
Dagliga uppgifter
• Dagligt arbete i reception och lobby
• Administrativa uppgifter tillhörande receptionen
• Gästbemötande på högsta nivå i linje med våra servicelöften
• Arbetsuppgifter på andra avdelningar ses som en naturlig del av det dagliga arbetet
• Arbetet sker under dag, kväll och helg enligt HRF's kollektivavtal
Vad vi erbjuder
• Friskvårdsbidrag om 3000kr per år
• 4 frinätter per år som superkollega i Strawberry
• Superkollega-priser på mat och dryck på alla våra restauranger
• Att vara en del av ett härligt team på en arbetsplats där ingen dag är den andra lik
• Goda utvecklingsmöjligheter inom hotellet och förlängningen StrawberryKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor angående tjänsten så når du mig på filip.celander@hotelcstockholm.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Startdatum kan diskuteras men vi ämnar att personen börjar omkring 1 april.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
Observera att inga ansökningar besvaras per mail, ansökan ser direkt här i annonsen.
Mvh,
Filip Celander, Hotellchef, Hotel C Stockholm Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790) Arbetsplats
Hotel C Stockholm Jobbnummer
9753125