Frondend-utvecklare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Jönköping
2025-09-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
, Nässjö
, Ulricehamn
, Eksjö
, Tranås
eller i hela Sverige
Beskrivning Vi söker erfaren Frontend-utvecklare till ett innovativt projekt där du blir en central del i utvecklingen av en ny produktfamilj baserad på en AI-driven plattform. Plattformen möjliggör avancerad dataanalys ur flera perspektiv och bygger på verksamhetslogik, statistiska metoder, maskininlärning och generativ AI. Rollen passar dig som vill arbeta i teknologins framkant och bidra till att skapa användarvänliga, säkra och skalbara lösningar.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta användargränssnitt för en ny produktfamilj.
Samarbeta nära UX-designer, systemarkitekt och kravanalytiker för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse.
Implementera lösningar i moderna frontend-ramverk med fokus på prestanda, skalbarhet och säkerhet.
Bidra med teknisk expertis och delta i beslut kring arkitektur och produktens riktning.
Arbeta agilt i team med högt engagemang och kompetens. Kvalifikationer
Skall-krav:
Minst fem års erfarenhet av frontend-utveckling med HTML, CSS, JavaScript och moderna ramverk (exempelvis React, Angular eller Vue).
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska och affärsinriktade intressenter.
Erfarenhet av agila arbetsmetoder (Scrum, SAFe eller motsvarande).
Meriterande:
Erfarenhet av utveckling av AI-relaterade applikationer.
Kunskap inom säkerhet i frontend-lösningar.
Erfarenhet av att bygga skalbara produktplattformar för olika målgrupper. Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Konsultuppdrag, initialt 12 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: På plats hos kund, med möjlighet till viss remote-arbete
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Niklas Lindgren niklas.lindgren@qbemanning.se 0707359505 Jobbnummer
9523824