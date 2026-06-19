Fritidstjänst 75%
Lidingö Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lidingö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Lidingö
2026-06-19
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Sticklinge skola är en F–6-skola med omkring 400 elever. Vi är belägna i ett naturskönt och lugnt område på Lidingö. Här finns även fritidshem och ungdomsverksamhet för barn och unga mellan 6 och 16 år. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor, som tillsammans driver ett nära och engagerat pedagogiskt ledarskap.
Sticklinge skola är en trygg och välfungerande skola med en personalgrupp som brinner för sitt uppdrag. Vårt arbete utgår alltid från elevernas bästa, och vi strävar efter att utveckla undervisningen och verksamheten så att varje elev får det stöd och de utmaningar den behöver. Vi erbjuder en arbetsmiljö där både elever och personal trivs och stannar. Här möts du av positiva, ambitiösa kollegor och nyfikna elever. Trots det lugna läget är skolan lättillgänglig — endast 15 minuter med buss från Ropsten.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-19Arbetsuppgifter
Som grundlärare mot fritidshem eller fritidsledare på Sticklinge skola blir du en viktig del av elevernas hela skoldag från klassrummet och rasterna till eftermiddagen på fritidshemmet. Du ingår i ett engagerat och nära arbetslag där ni tillsammans samverkar, stöttar varandra och fördelar arbetet utifrån uppdrag, kompetens och aktuella behov.
Tjänsten är delad, vilket innebär att du planerar och genomför aktiviteter både i klassrummet, under rastverksamheten på gården och i fritidshemmet. Tillsammans med dina kollegor formar, leder och vidareutvecklar du verksamheten med läroplanen och övriga styrdokument som stabil grund. En annan central del av ditt uppdrag är att upprätthålla en god och trygg kommunikation med både kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundlärare med inriktning mot fritidshem alternativt fritidsledare, och som vill arbeta med våra elever på lågstadiet. Som person är du kreativ, nytänkande och initiativrik med en naturlig förmåga att driva projekt och utveckla verksamheten framåt. Du trivs med att arbeta i nära samarbete med andra, är lyhörd i ditt kommunikativa ledarskap och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med både kollegor, elever och vårdnadshavare.
I din pedagogiska roll är du skicklig på att fånga upp och förvalta elevernas egna intressen, vilket gör dem delaktiga i att forma en vardag som präglas av glädje och gemenskap. Du har verktygen för att leda, motivera och skapa engagemang, vilket gör att du kan överbrygga svårigheter och väcka elevernas lust till lärande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten är tidsbegränsad på 75 % under ett år med tillträde enligt överenskommelse, dock senast 12 augusti 2026.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C332706". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
)
181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Rektor
Lena Jaktlund lena.jaktlund@lidingo.se 08-7314817 Jobbnummer
9971485