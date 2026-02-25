Fritidspersonal 50% Bergfotens skola
2026-02-25
Vad vi gör och vill
Bergfotens skola är en trivsam F-6 skola i Tyresö kommun, med cirka 300 elever och ett 40 tal medarbetare.
Vi har fritidsverksamhet upp till årskurs 6. På Bergfotens skola värdesätter vi en trivsam arbetsplats och stimulerande arbete tillsammans med engagerade, kompetenta kollegor som har en positiv inställning till sitt yrke. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för sitt lärande. Vi strävar efter att varje medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritidshem för mellanstadiet. På fritids arbetar du med att hjälpa till med att göra enklare mellanmål och hålla i aktiviteter och övriga arbetsuppgifter som ingår i att arbeta på fritidshem. Du är bra på skapa relationer, kan samarbeta och har ett bra förhållningssätt. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Tjänsten är 50% tidsbegränsad. Timlön/Månadslön. Tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
Du har pedagogisk erfarenhet av att arbeta på fritidshem och att arbeta med elever i äldre åldrar. Du ska vara noggrann, kunnig, flexibel och närvarande.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 8/3. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl:
Biträdande rektor Marie Bergkvist, marie.bergkvist@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Marie Bergkvist 0857828371
