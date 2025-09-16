Fritidspedagog och klassresurs
2025-09-16
Ellen Keyskolan Waldorfskolan i Spånga söker fritidspedagog och klassresurs
En möjlighet att arbeta i en inspirerande och kreativ skolmiljö
Ellen Keyskolan, Waldorfskolan i Spånga, söker nu en engagerad fritidspedagog och klassresurs med hjärta för barns utveckling och lärande. Skolan, belägen i naturnära miljö i Bromsten, präglas av waldorfpedagogikens helhetssyn på barnet och en varm, inkluderande atmosfär.
Som fritidspedagog och klassresurs på Ellen Keyskolan får du en central roll i förskoleklassens och skolans vardag. På förmiddagarna arbetar du som klassresurs i förskoleklassen, där du stöttar och vägleder elever i deras lärande och sociala utveckling. Eftermiddagarna tillbringas på fritids, främst tillsammans med barn från förskoleklass och klass 1. Här deltar du i att skapa en trygg och lustfylld miljö där kreativitet och rörelse ges stort utrymme.Dina arbetsuppgifter
• Stödja elever i förskoleklassen under skoldagen och bidra till en harmonisk gruppdynamik.
• Genomföra aktiviteter på fritids som stimulerar till lek, skapande och samarbete.
• Främja barnens trygghet, självkänsla och nyfikenhet genom närvaro, lyhördhet och fantasi.
• Samarbeta med pedagoger och övrig personal för att skapa en helhet kring elevens dag på skolan.
• Bidra till skolans gemenskap och delta i skolans traditioner, fester och årstidsfiranden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn, gärna som fritidspedagog eller i annan pedagogisk verksamhet. Du är trygg, ansvarstagande och har ett genuint intresse för varje barns unika utveckling. Waldorfpedagogikens värdegrund attraherar dig och du trivs i en miljö där skapande, lek och gemenskap är centrala delar av vardagen.
Om Ellen Keyskolan
Ellen Keyskolan är en waldorfskola med förskoleklass till årskurs 9. Skolan har en lång tradition av att arbeta utifrån waldorfpedagogikens principer, där konstnärliga och praktiska ämnen integreras med teoretiska kunskaper. Skolan lägger stor vikt vid att se hela barnet - känsla, tanke och vilja - och skapa förutsättningar för livslång lust till lärande.
Välkommen med din ansökan!
Om du vill vara med och bidra till Ellen Keyskolans inspirerande miljö och elevernas utveckling, ser vi fram emot din ansökan. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull vardag för skolans yngsta elever. Så ansöker du
