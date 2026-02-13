Fritidspedagog/Lärare mot fritidshem
2026-02-13
Torsviks skola är en av Sveriges mest framgångsrika grundskolor. Skolan grundades 1907 och är Lidingös centralt belägna grundskola för årskurserna F-9, med bara 15 min resväg från T-centralen. Närhet till både kommunikationer, centrum och naturen gör Torsviks skola till en extra attraktiv arbetsplats. Skolan tar emot ca 800 elever i årskurs f-9, varav 250 i årskurs f-3.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor där vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande, vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del av det digitala samhället och lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Hos oss utvecklas skolledare och lärare tillsammans - vi ser, stöttar och lyfter varandra, så att både talang och arbetsglädje växer.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
I rollen ingår att tillsammans med ditt arbetslag och övriga kollegor driva den pedagogiska utvecklingen framåt. Som fritidspedagog/lärare mot fritidshem bidrar du med dina spetskompetenser, intressen och kunskaper för att skapa den bästa skolan och fritidshemmet för våra barn och elever.
Du kommer att ansvara för att planera och genomföra aktiviteter utifrån läroplanen tillsammans med kollegor. Tillsammans med dina kollegor stimulerar ni elevers utveckling och lärande och ger eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisning, enligt Lgr11, tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men även att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
I undervisningen ansvarar du för att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I ditt uppdrag ingår också att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog, lärare mot fritidshem eller likvärdig utbildning, och vi ser gärna att du har behörighet eller erfarenhet av att undervisa i ett eller flera ämnen. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. För tjänsten behöver du ha god svenska i både tal och skrift, och om du har kunskap inom IKT är det meriterande. Vi ser även att du har intresse och kunskap kring utomhuspedagogik, rastverksamhet och värdegrundsarbete. Vi tar stor hänsyn till dina personliga egenskaper och yrkeserfarenheter i tillsättandet för att du ska vara rätt person för det aktuella arbetslaget.
Vi söker dig som har intresse och vilja för fritidshemmets uppdrag och vill utveckla och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor. Du har ett gott ledarskap där du är ett gott föredöme och har ett lågaffektivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och är relationsskapande. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för att ge god service och det bästa stödet till Lidingöborna.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad bron till framtiden.
