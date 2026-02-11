Fritidsledare Pangea Centrum
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Aktivitetshuset Pangea är en levande mötesplats för Timråbor i alla åldrar. Här skapas möjligheter till gemenskap, lärande och personlig utveckling genom aktiviteter inom kultur och skapande, sport och hälsa. Timrå kommun driver verksamheten för hela kommunen med särskilt fokus på barn, unga och seniorer. Under året startar vi även upp en ny fritidsklubb med mobil verksamhet i anslutning till Timrå bibliotek.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande medarbetare som ska vara en del av arbetslaget på vår nya enhet. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till eftermiddagar, kvällar och helger. I rollen ansvarar du för att skapa en trygg, välkomnande och meningsfull miljö för våra besökare samt för att självständigt planera, genomföra och följa upp aktiviteter för barn och ungdomar.
Under vissa helger och skollov arbetar du även i Aktivitetshuset Pangeas ordinarie verksamhet och genomför, tillsammans med övrig personal, lov- och helgaktiviteter för barn, unga och kommunens övriga medborgare.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att utveckla, planera och genomföra verksamhet på den nya fritidsgården samt dess mobila verksamhet.
• Skapa en trygg och inkluderande miljö för besökare
• Arbeta med uppsökande verksamhet på olika platser runt om i kommunen.
• Skapa och driva projekt för barn och unga i kommunen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har hög social kompetens och ett lågaffektivt bemötande. Du har god förmåga att bygga relationer och kommunicera med barn och ungdomar samt kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du trivs med att samverka med andra, driver och utvecklar gärna egna projekt inom verksamheten. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Vara bra på att samverka med andra, och ha vana av att driva egna projekt inom en verksamhet.
Vara flexibel och lösningsfokuserad
Inneha B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna i socioekonomiskt utsatta områden
• Pedagogisk utbildning, exempelvis fritidsledarutbildning, idrottsledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Utbildning inom socialt arbete Anställningsvillkor
Utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn och ungdomar inom skolan är ett krav för anställning.
Samt B körkort
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % men anställningstid till 2026-12-31 men chaser till förlängning .Intervjuer kan komma att hållas innan ansökningstiden har löpt ut.
Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
