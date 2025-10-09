Fritidsledare i Stenungsunds kommun
2025-10-09
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Ungdomsverksamheten utgår ifrån ungdomars intressen, arbetar med ett främjande perspektiv och är där ungdomar är. I skolan, på fritidsgården, i det offentliga rummet och på sociala medier. Verksamheten driver fritidsgårdar, aktiviteter i kommunens skatepark, skapande verksamhet i Kulturhuset Fregatten samt fritidsomsorg för gymnasieungdomar enligt LSS. Ungdomsverksamheten deltar i kommunens SSPF samverkan och samarbete med olika aktörer för ungdomars trygga uppväxtvillkor är ett naturligt arbetssätt.
Hallernaskolan 7-9 är en grundskola för årskurs 7-9 med ca 470 elever. I augusti 2023 så invigdes vår nya skola med fantastiska miljöer. Vill du vara med och fortsätta utveckla skolan vidare mot en nytänkande organisation och med nya lokaler i toppklass så är du rätt person för uppdraget.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Tjänsten som Fritidsledare är ett samarbete med Ungdomsverksamheten och Stenungsunds grundskolor och uppdraget blir att stödja ungdomars sociala och personliga utveckling, men även verka för elevers lyckade skolgång och bidra med en meningsfull fritid för unga. Detta sker i både öppna- samt gruppaktiviteter, projekt och arrangemang, på fritidsgårdar och i skolans miljöer. Arbetet innebär planering, genomförande samt dokumentation av verksamheten.
Aktuell tjänst kommer att vara delat mellan Ungdomsverksamheten och Hallernaskolan 7-9. Under vårterminen 2026, så ingår det i uppdraget att jobba 50% av arbetstiden mot Hallernaskolan 7-9 under skoltid samt ta fram fritidsaktiviteter på Hallernaskolan 7-9 för ungdomar.
* Du tillsammans med övrig personal utvecklar arbetet, så att fritidsgårdarna och skolan fortsätter vara trygga och attraktiva miljöer för ungdomar. Arbetet är uppsökande både med enskilda ungdomar och i grupper.
* Du möter ungdomar utifrån ett coachande förhållningsätt i syfte att stötta deras idéer och projekt samt guida dem till makt att forma sina liv. Du verkar för att stärka ungas delaktighet och inflytande i samhällsdebatten.
* Du ingår i olika nätverk och är med vid både stora och små arrangemang samt lovverksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning motsvarande fritidsledare, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person är du intresserad av ungdomars levnadsvillkor, kunskap om kulturella bakgrunder och ungdomars plats i samhället. Du är självständig, kreativ och lösningsorienterad. I ditt arbete är du relationsskapande och flexibel. Du uttrycker dig väl dig i tal och skrift. Du trivs med samarbete såväl inom den egna arbetsgruppen som med externa kontakter. Du har vana vid att både jobba med projektledning och långsiktiga processer. Du har förmåga att strukturera, organisera och analysera. Du har en hög digital kompentens och ser sociala medier som en naturlig plattform att kommunicera med.
Vi söker dig som har dessa egenskaper och några års erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar i öppna eller uppsökande verksamheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har goda administrativa kunskaper i Officepaket. Praktiska och teoretiska spetskompetenser som kan omsättas in i verksamheten är meriterande.
Vi är medlemmar i Keks nätverk, med ELD som metod att synliggöra det icke formella lärandet. Vi ser gärna att du har en inblick i Chartern som är europeiska riktlinjer för ungdomsarbete samt dokumentation i the Logbook. www.keks.se.
Ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver ha B-körkort.
Tillgång till egen bil är meriterande.
Nyfiken på Ungdomsverksamheten? Instagram/#ungistenungsund/ Hasselgården/Stora Högagården/RUM1
Provanställning kommer att tillämpas.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
