Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
På kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vi för bland annat bibliotek, fritidsgårdar, Ungdomshuset UNIK, Kalmar Kulturskola, Kulturhuset Strömmen, Kalmar Teater och Kalmar Sportcenter samt flera andra idrottsanläggningar. I vårt arbete strävar efter att ge invånare, kulturaktörer och föreningsliv bästa förutsättning till att ge och uppleva en lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid.
Ung i Kalmar består av sju fritidsgårdar och Ungdomshuset UNIK vars huvuduppdrag är att skapa en trygg, tillgänglig och attraktiv fritid av och för alla ungdomar i Kalmar kommun.
Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Till vår verksamhet Ung i Kalmar söker en ny kollega, en stjärna i vårt team!
Intervjuer och anställning sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Du kommer tillsammans med övrig personal arbetai och utveckla den öppna fritidsgårdsverksamheten till en spännande och levande mötesplats för ungdomar. I mötet inspirerar och utmanar du våra ungdomar att förverkliga sina kreativa idéer och stötta ungdomar till att vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid. Du kommer i ditt arbete även att samverka med externa aktörer i det områdesbaserade ungdomsarbetet. Vi värdesätter mångfald och inkludering, därför är erfarenhet av att arbeta med integration, hbtqia+, tillgänglighet, demokrati och folkhälsa meriterande.
I rollen som fritidsledare är du schemalagd dag, kväll- och helgtid.
Anställningen är i Ung i Kalmar och du förväntas hjälpa till med öppethållandet på olika fritidsgårdar och vid gemensamma arrangemang när behov finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning och/eller har arbetat som fritidsledare i ungdomsverksamhet i minst tre år och har ett intresse av att utvecklas i rollen som fritidsledare.
Du är självgående och tar ansvar för att strukturera, planera och driva dina processer samtidigt som du är utåtriktad, bra på att samarbeta, är nyfiken och lyhörd för din omgivning. Du är en trygg och stabil vuxen, som är bekväm med att samverka med andra aktörer som exempelvis skola, föreningar och polis.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med ungdomar, arrangemang, uppsökande verksamhet, kunskap inom demokratiarbete och marknadsföring genom sociala medier.
B-körkort är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
