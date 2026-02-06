Fritidsledare
Division Näringsliv, kultur och fritid verkar för att ge kommunens invånare, företag och föreningar en god service och ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter för utveckling och växande. Vårt övergripande mål är att bidra till ett hållbart samhälle och en god miljö. Divisionen delas in i fyra verksamheter.
Näringslivsenheten stödjer och utvecklar det lokala näringslivet genom att skapa förutsättningar för tillväxt. Kultur och bibliotek med Stadsbiblioteket, Kulturskolan, konstverksamhet och Barnkulturcentrum ger invånare upplevelser som berikar fritiden och skapar förutsättningar för demokratin. Nyköpings Turism utvecklar besöksnäringen och marknadsför Nyköping mot besökare och invånare som ett attraktivt besöksmål. Nyköpings Arenor samordnar och genomför kultur- och idrottsevenemang, konserter och festivaler. De driver också arenor, lokaler och mötesplatser för unga samt samverkar med föreningar och arrangörer på lokal, nationell och internationell nivå. Fritidsenheten stödjer föreningslivet och erbjuder mötesplatser och öppen fritidsverksamhet.
Vi på Ung Arena tillhör Fritidsenheten som arbetar med mötesplatser för att främja människors förutsättningar för god hälsa och livskvalité och tillsammans med civilsamhället bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi tror på en kommun med meningsfull fritid och social samvaro för alla. Det kan vi uppnå tillsammans med de 900 föreningar vi har här.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla ungdomarnas fritid i Nyköpings kommun inom Ung Arena. Du utvecklar ungdomsledare och skapar en meningsfull fritid för ungdomar i åldern 13-19 år. Tillsammans med kollegor och ungdomar arrangerar och utvecklar du ungdomsverksamheten som bedrivs på eftermiddagar, kvällar samt helger.
Vi arbetar med metodiken öppen ungdomsverksamhet som bygger på ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Det innebär att ungdomarna ska vara delaktiga i verksamhetens alla steg från idé, planering och förarbete till genomförandet och utvärdering. I uppdraget ingår även att dokumentera den dagliga verksamheten.
En viktig del av rollen består av att samverka med andra aktörer, både inom och utanför kommunen, för att utveckla metoder för det främjande, förebyggande och relationsskapande arbetet.
Som fritidsledare är du en god förebild med en tydlig värdegrund baserat på mänskliga fri- och rättigheter och allas lika värde. Vikten av integration och mångfald genomsyrar arbetet hos oss.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• slutförd fritidsledarutbildning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• arbetslivserfarenhet av att arbeta med ungdomar
• god datorvana och erfarenhet av att använda sociala medier som verktyg
• mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• erfarenhet av att driva ungdomsevenemang från ax till limpa
• B-körkort för manuell växel
Meriterande:
• Fler språk än svenska och engelska
• Erfarenhet av KEKS-nätverkets arbetsmetod och verktyg
• Erfarenhet av att jobba i projektform
Vi söker dig som är engagerad och nyfiken och som tänker i nya banor. Det är viktigt att du är flexibel och lyhörd då arbetet innebär att du måste anpassa dig dagligen efter ungdomarnas behov. Du kan uttrycka dig väl och på ett sådant sätt att andra förstår och kan ta in ditt budskap samt anpassa ditt sätt att kommunicera på efter person och situation. Du har ett tydligt arbetssätt som gör att prioriteringar och arbetsuppgifter leder mot målet. Du leder andra och dig själv.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Vi arbetar också för en jämställd arbetsplats med mångfald.
Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
