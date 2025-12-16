Fritidsledare
Vill du vara med och utveckla framtidens mötesplatser för barn och unga?
Vi ska öppna en ny filial, och söker därför två fritidsledare som vill vara med och forma verksamheten! Vi söker personer som är stabila, trygga vuxna förebilder för barn och unga i deras vardag.
Du kommer att vara anställd på Kultur och fritid, en del av kommunen med fokus på meningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklingsarbete för barn och unga.
Ditt uppdrag
Som fritidsledare blir du en del av vår verksamhet, en öppen fritidsverksamhet som rör sig dit barn och unga finns. Du arbetar både ute och inne på olika arenor och mötesplatser i närområdet.
Vi är mitt i ett spännande utvecklingsskede och ska öppna en ny filial, vilket innebär att du får vara med och bidra till hur verksamheten växer och formas.
Du kommer att:
• Planera och leda aktiviteter med fokus på idrott, rörelse och social samvaro
• Skapa trygga, inkluderande och meningsfulla aktiviteter för barn och unga
• Vara en stabil och närvarande vuxen som bygger relationer och främjar en positiv fritidsmiljö
• Använda digitala verktyg och sociala medier som en naturlig del av arbetet
• Samarbeta med kollegor, skolor, föreningar och andra aktörer
• Bidra aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete när vi etablerar fler filialer
• Arbetet sker främst under tider när barn och unga är lediga, och vi strävar alltid efter en god balans mellan arbete och fritid.
Din erfarenhet
• Fritidsledarutbildning eller annan för tjänsten relevant utbildning
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga i öppen fritidsverksamhet
• Har B-körkort
• Är bekväm med digitala arbetssätt och användning av sociala medier
• Har trygghet och stabilitet i rollen som vuxen i mötet med barn och unga
• Har vana av att arbeta i varierande miljöer
Är det här du?
Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för idrott och fysisk aktivitet
• Trivs i en rörlig, flexibel vardag och kan anpassa dig till olika situationer
• Har en stabil och trygg personlighet som skapar förtroende
• Kan behålla lugnet och arbeta lösningsfokuserat när mycket händer samtidigt
• Är social, lyhörd och trygg i möten med barn och unga
• Vill vara en del av en verksamhet som växer och förändras
Vi erbjuder
• Ett varierat och meningsfullt arbete
• En möjlighet att påverka och forma framtidens fritidsverksamhet
• Ett engagerat team som stöttar, utvecklar och inspirerar varandra
• En arbetsplats där idéer och initiativ värdesätts och får ta plats
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Varför välja oss som arbetsgivare?
Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida
