Fritidsledare
RWS Järvastaden startades 2017 har nu ca 800 elever i låg- och mellanstadium, F-5. Skolan ligger mitt i den nya stadsdelen Järvastaden och drivs under devisen "Skolan mitt i byn". I skolans absoluta närhet ligger vår förskola, RWF Järvastaden, med drygt 200 barn. Våra elever som lämnar mellanstadiet kan gå vidare till vår högstadieskola RWS Bagartorp som även den ligger i närheten. Vi har en hälsoprofil på skolan och ser rörelse som en förutsättning för lärande. Trivselledare ansvarar att ha organiserade aktiviteter på rasterna.
Vi är ett positivt kollegium som tycker om att utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt med ett gott ledarskap och att bygga förtroendefulla relationer, vilket är grunden för trivsel och ett gott lärande. Vi har nya, ljusa lokaler vilket också bidrar till en positiv lärmiljö.
Inom RWS har vi en tydlig värdegrund som utgår från våra ledord med ordning och reda i fokus. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring undervisningen och övrig verksamhet. Intresset för vårt skolkoncept är mycket stort och därför är ambitionen att vi under de närmaste åren ska bygga och etablera flera nya skolor i såväl Skövde som Skaraborg.
Nu söker vi en engagerad fritidsledare.
Som fritidsledare hos Raoul Wallenbergskolorna medverkar du till att eleverna får en positiv och meningsfull dag där kunskapsutveckling och social träning är i fokus.
Vi söker en skicklig, drivande och engagerad fritidsledare som, liksom vi, brinner för att göra positiv skillnad för olika typer av elever - både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver stora utmaningar.
Vi söker dig som:
• Är utbildad fritidsledare.
• Har tidigare har arbetat med elever inom fritidsverksamhet i grundskolan F-6.
• Är väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument.
Kom och utvecklas med oss!
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har en trygghet i din yrkesroll där du både förmedlar en tydlig struktur och tydliga förväntningar samt har förmågan att skapa goda relationer.
• Har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor.
• Är flexibel med förmågan till nytänkande.
• Drivs av att skapa en meningsfull fritidsverksamhet för barnen med givande pedagogstyrda aktiviteter.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, din förmåga att leda och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge barn en god start i livet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag.
• Gratis pedagogisk lunch.
• En god arbetsmiljö där allas åsikter beaktas och respekteras.
• En närvarande skolledning och snabba beslutsvägar inom koncernen.
• En verksamhet där individuell och kollektiv kompetensutveckling är högsta prioritet.
• Möjlighet att verkligen göra skillnad på riktigt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på: www.raoulwallenbergskolan.se
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Publiceringsdatum2025-12-05Så ansöker du
Du söker tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV. Skicka gärna din ansökan så snart du kan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 22/12- 2025.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
