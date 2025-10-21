Fritidsledare
2025-10-21
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vi söker fritidsledare med bred profil som ska ingå i vårt arbetslag med fritidsledare på Åre kommuns kvällsöppna fritidsgårdar. Tjänsten är på deltid, 60% och är ett vikariat för föräldraledig fritidsledare fram till 260630.
Tjänsten är till största delen placerad i Järpen på Fritidsgården Garaget som är öppen tre kvällar per vecka. Utöver att arbeta kvällstid på fritidsgården ingår att delta i arbetslagsträffar, planeringstid viss uppsökande verksamhet med syfte att nå nya och/eller särskilda målgrupper av ungdomar. Du behöver vara självgående och gilla att jobba kvällar och ev helger. Det ingår också samverkan både intern i kommunen och externt med olika aktörer.
Besökarna på gården är från årskurs 7 och äldre, de söker sig frivilligt till fritidsgårdsverksamhet vilket ställer krav på att verksamheten ska vara lustfylld och hålla en hög kvalitet. Till viss del jobbar vi även med årskurs 5 och 6.
Arbetet innebär mycket kontakt med människor, främst ungdomar och det är viktigt att vara lyhörd och intresserad av mänskliga relationer.
• Du ska vara en god förebild som med engagemang och gott bemötande fångar upp ungdomars idéer och tankar.
• Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra samt har god förmåga att ta med detta inför att beslut fattas eller handlingssätt väljs.
• Du ska jobba utifrån ett coachande förhållningsätt i syfte att stötta deras idéer och projekt samt guida dem till en meningsfull fritid.
• Du ska kunna ta egna initiativ, fatta snabba beslut om det behövs och vara flexibel, samt vara självgående och känna dig trygg i att skapa nya kontakter med andra aktörer som möter samma målgrupp.Kvalifikationer
* Gymnasiets barn- och fritidsprogram eller fritidsledarutbildning vid folkhögskola eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt är meriterande.
* Det är meriterande om du har ett musikintresse och gärna spelar något instrument.
* Det är meriterande om du arbetat i en liknande roll tidigare.
Som person känner du dig säker i osäkra sammanhang, du står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga skilja på sak och person. Det är naturligt för dig att ta initiativ i sociala sammanhang och du har lätt för att skapa relationer.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för arbetslagets sammansättning.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
