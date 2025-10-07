Fritidsledare
2025-10-07
Beskrivning
Kulturenheten i Bollnäs kommun ansvarar för kulturskola, folkbibliotek, kulturhus med
scenproduktioner och konferensrum, turistinformation, museum och konsthall, kommunens
konstsamling samt Öppen fritidsverksamhet för unga.
Vi är idag cirka 70 medarbetare i enheten. Verksamheterna samlas i Kulturkvarteret i Bollnäs, men vi bedriver arbete på flera platser i kommunen.
Öppen fritidsverksamhet för unga
Vi rekryterar nu en fritidsledare/ungdomsledare till vår fritidsverksamhet för ungdomar. Vi söker dig som uppskattar en stimulerande arbetsmiljö, som är nyfiken och som genom dialog och samverkan vill bidra till att utveckla verksamheten. 2025 gick Öppen fritidsverksamhet för unga med i nätverket Keks och utvecklar verksamheten efter den metoden med ett stort fokus på ungas delaktighet och lärande. Enheten består av sju medarbetare och delar chef med biblioteket.Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare/ungdomsledare ansvarar du tillsammans med ditt arbetslag för att möta, bygga relationer med och inspirera ungdomar till delaktighet, lärande och personlig utveckling. Du bidrar till att coacha aktiviteter och tillhandahålla trygga mötesplatser för ungdomar.
Dina närmaste kollegor är i huvudsak utbildade fritidsledare, men också pedagoger och andra
professioner inom våra kulturverksamheter. Målgruppen för verksamheten är 13-19 år, men både yngre och äldre ungdomar/unga vuxna kan ibland vara del av verksamheten. Verksamheten bedrivs på Hubben- kulturhusets lokal för ungas delaktighet, fritidsgårdar i Arbrå och Kilafors, i skolmiljö och på andra platser där ungdomar möts.
I rollen ingår även att ha goda relationer med skola, polis och socialtjänst. Kvalifikationer
Utbildning som fritidsledare eller annan likvärdig utbildning och/eller längre erfarenhet från arbete med barn och unga.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med ungdomar, är bra på att bygga relationer, vill inspirera till utveckling och är en god vuxenförebild. Du är engagerad och positiv i ditt förhållningssätt och ser ungdomars delaktighet som något lika nödvändigt som självklart.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från tidigare arbete inom kultur och/eller fritidsområdet.
I Bollnäs kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vara modig och medskapande, med förtroende och professionalitet. Som medarbetare är du intresserad av att utmana dig själv till nytänkande, vill hjälpa kollegor att lyckas, är öppen för att lära av misstag och möter ungdomar på ett professionellt sätt. Arbetet förutsätter hög grad av personlig mognad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och unga, vilket förutsätter original av
registerutdrag ur belastningsregistret innan eventuell anställning.Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med kvälls- och helgtjänstgöring som del av schemat.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
