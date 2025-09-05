Fritidsledare - timanställning
2025-09-05
Arbetsplatsen
Karlsborgs kommun har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsverksamhet.
Detta ger dig möjlighet till omväxlande upplevelser året om. Aktiva, engagerade och skapande människor är en del av vår livskvalitet i Karlsborg. På den grunden bygger vi vidare och fortsätter att utvecklas som kultur och fritidskommun.
Molidens sim- och idrottsanläggning innehåller simhall, fullstor idrottshall, judo-, pingis- och gymlokal samt fyra fotbollsplaner. Simhallen har en 25-metersbassäng, fyra banor med hopptorn och svikt, samt en undervisningsbassäng.
Tjänsten är en timanställning och du blir en del av vårt team för att komplettera och förstärka verksamheten. Arbetstiden förläggs främst på kvällar och helger, då vårt uppdrag riktar sig till ungdomarnas fritid, men det kan även förekomma arbetspass under dagtid vid exempelvis rastverksamhet och lov.
Som fritidsledare hos oss ska du, tillsammans med övrig personal, ständigt sträva efter att utveckla och förbättra verksamheten för att skapa en lustfylld och trygg miljö för alla ungdomar. Du stöttar och hjälper ungdomarna att driva på deras egna idéer och kreativitet.
Vår verksamhet genomsyras av ledorden delaktighet och inflytande. Vi ingår i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) där vi aktivt arbetar med ökat inflytande och delaktighet för ungdomsverksamheten.
Det är viktigt att du som söker är flexibel och brinner för att arbeta med barn och ungdomar.
Vi erbjuder dig en rolig och omväxlande tjänst där du tillsammans med de unga får vara med och påverka och göra skillnad. Vi arbetar aktivt för att tillhandahålla en öppen mötesplats och uppdraget kan även handla om att röra sig i samhället på platser där ungdomar finns. Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller motsvarande och har erfarenhet av arbete i den öppna gårdsverksamheten samt av arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd.
Vi vill att du ser möjligheter, tar initiativ och sätter igång nya aktiviteter. Du har en personlig mognad, är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Då rollen innehåller en stor del dokumentation är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt och har datavana.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/
