Fritidsassistent till Ormbergsskolan
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2026-06-18
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Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
På Ormbergsskolan går c:a 300 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Alla elever ingår i en åldershomogen basgrupp, men arbetar även över åldersgränserna i till exempel temaarbeten och uteverksamhet.
Vår vision är att Ormbergsskolan ska vara en skola i världsklass. Genom att vi utgår från alla elevers möjligheter och behov är vi en skola i ständig utveckling. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla elever och genom det ges varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.
Varje elev ska lämna Ormbergsskolan med framtidskompetenser som mod & empati, kreativitet & drivkraft, självkänsla & självkännedom liksom grundläggande färdigheter och förmågor som reflektion, kommunikation och uthållighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Vi söker nu en fritidsassistent till oss på Ormbergsskolan. Under dagarna är du ett stöd i klasser. Före och efter skoltid arbetar du på skolans fritidshem. Tillsammans med kollegor i ditt arbetslag ansvarar du för att bedriva vår fritidsverksamhet. Du planerar och gör uppföljningar, skapar roliga projekt och en fin och trygg miljö för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har gymnasieexamen. Vi ser det som meriterande om du har någon utbildning eller erfarenhet riktad mot skola och/eller barn och unga. Meriterande är även om du har arbetat kring barn med diabetes och NPF.
Som person är du positiv, flexibel, engagerad och har förmåga att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt. I ditt arbete är du ansvarstagande och strukturerad samt följer pedagogiska planer och skolans styrdokument. Du ska kunna möta olika elevers behov, skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du värdesätter samarbete och bidrar till ett bra arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat from 260817 tom 270617.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-06-17 .
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
Timmermansgatan 25 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Facklig organisation
Kommunal Luleå 0920 45 30 00 Jobbnummer
9971118