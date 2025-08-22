Fritidsassistent till Hedskolan
2025-08-22
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vad roligt att du är intresserad av att jobba med oss på Hedskolan!
Hedskolan är en F-6 skola belägen på Bergnäset. Hos oss känner alla varandra - vi är en liten skola där eleverna trivs och växer. Rastvärdar och roliga aktiviteter bidrar till meningsfulla raster och goda relationer. Vi bygger vårt arbete på forskning och beprövad erfarenhet och utvecklar framtidskompetenser som nyfikenhet, empati, samarbete och ansvar. Vi har matsal, musiksal, slöjdsalar samt fritidshem i skolbyggnaden. På skolgården ligger vår fina idrottshall som nyttjas under skol- och fritidstid.
Vi söker nu en fritidsassistent till oss på Hedskolan. Under dagarna är du ute i elevgrupperna medan du morgon och eftermiddag är på fritids. Tillsammans med kollegor i ditt arbetslag ansvarar du för att bedriva vår fritidsverksamhet. Du planerar och gör uppföljningar, skapar roliga projekt och en fin och trygg miljö för våra elever. Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, driftig, engagerad och brinner för att utveckla fritidsverksamheten. Du har ett stort intresse av elever och deras lärande. Då en stor del av arbetet innebär samarbete, i arbetslaget och med skolans lärare är du också en lagspelare. Vidare har du koll på läroplanen och de styrdokument som reglerar fritidshemmet.
Du har gymnasieexamen och vi ser det som önskvärt att du även har någon utbildning riktad mot skola och/eller barn och unga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
