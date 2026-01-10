Frisörstolen uthyres

Deris, Yousef / Hälsojobb / Göteborg
2026-01-10


STOL UTHYRES - PROFESSIONELL CHANS

Skönhetssalongen Luxe Haven
Belägen på en av Göteborgs bästa adresser - Linnégatan

Den exklusiva och moderna salongen Luxe Haven erbjuder:
* Damfrisering
* Herrfrisering
* Klinik för botox & fillers

Vi är nu i behov av att komplettera vårt team och söker en erfaren och självständig frisör som:
* Är säker på sin kompetens och sitt hantverk
* Har höga krav på kvalitet, hygien och kundservice
* Vill arbeta i en lyxig och professionell miljö

Särskilda villkor för stoluthyrning och uppstart erbjuds.

Känner du att din nivå matchar en exklusiv salong?
Kontakta oss för mer information:

073-649 23 45

Luxe Haven - För de professionella
Linnégatan 51, Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Ansöka via SMS telefon nr 0736492345

Arbetsgivare
Deris, Yousef
Linnégatan 51 (visa karta)
413 08  GÖTEBORG

Arbetsplats
Luxe haven

Jobbnummer
9677135

