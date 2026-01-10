Frisörstolen uthyres
2026-01-10
STOL UTHYRES - PROFESSIONELL CHANS
Skönhetssalongen Luxe Haven
Belägen på en av Göteborgs bästa adresser - Linnégatan
Den exklusiva och moderna salongen Luxe Haven erbjuder:
* Damfrisering
* Herrfrisering
* Klinik för botox & fillers
Vi är nu i behov av att komplettera vårt team och söker en erfaren och självständig frisör som:
* Är säker på sin kompetens och sitt hantverk
* Har höga krav på kvalitet, hygien och kundservice
* Vill arbeta i en lyxig och professionell miljö
Särskilda villkor för stoluthyrning och uppstart erbjuds.
Känner du att din nivå matchar en exklusiv salong?
Kontakta oss för mer information:
073-649 23 45
Luxe Haven - För de professionella
Linnégatan 51, Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Ansöka via SMS telefon nr 0736492345 Arbetsgivare Deris, Yousef
Linnégatan 51 (visa karta
)
413 08 GÖTEBORG Arbetsplats
Luxe haven Jobbnummer
9677135