Frisör- Christers, Göteborg.
2025-08-22
Nu finns en möjlighet att bli en del av vårt team i stan!
Vi söker en frisör som är glad, skicklig och engagerad med ordningsinne och vilja att jobba i ett tajt team.
Vi driver ständigt projekt för kunskapsutveckling inom salongen, både genom internutbildning och utbildning genom våran huvudleverantörer kao/Goldwell och Davines.
Vi tycker också det är viktigt att dela med sig av vår kunskap mellan oss och till nästa generation frisörer, är du förälder så finns också möjlighet till viss anpassning i arbetstider.
Har du några frågor får du gärna höra av dig till oss.
/David Frisör i tredje generation.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: david@christersharvard.se
Detta är ett heltidsjobb.
Östra Larmgatan 11 (visa karta
)
411 07 GÖTEBORG Arbetsplats
Christers hårvård - Göteborg Jobbnummer
9472481