Frisör till Lyko Vansbro
Lyko Group AB (publ) / Hälsojobb / Vansbro
2026-01-02
eller i hela Sverige
Vi på Lyko förknippas ofta med e-handel - och visst, det är en stor del av oss. Men visste du att vi också har över 30 butiker och ett nätverk av nästan lika många frisörer? Vi har dessutom egen produktutveckling där vi äger varumärken som Waterclouds, Grazette och Happy Crazy Mine och egen utbildningsverksamhet i allt från klippteknik till färglära - för att inte tala om alla våra produktutbildningar. Du hör - vi satsar på vår frisörverksamhet och är alltid på jakt efter nya talanger som vill vara med och utveckla vår framtid inom skönhet!
Självklart vill vi kunna erbjuda våra kunder allt det bästa och det är här du kommer in i bilden! Till vår salong i Vansbro-butiken söker vi nu en utbildade frisörer som såklart är grym på att klippa, färga och styla hår men som också ser möjligheterna utöver det. Kanske fixa hår inför våra event eller vara med och promota våra produkter vid lanseringar?
Tjänsten är ett vikariat på 1 år med en omfattning på 65%. Självklart följer vi frisöravtalet och har utöver det extra merförsäljningsprovision samt möjlighet till butiksbonus. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt, men rätt person är värd att vänta på Låter det här som rätt tjänst för dig? Läs mer och sök!
Vad gör en frisör på Lyko? Vi ligger i anslutning till vårt ny expanderade lager i Vansbro och som frisör här kan du verkligen dra nytta av det stora kundflödet. Vi ser din startpunkt i salongen, men också möjlighet att vara ute i butiken där du kan hjälpa våra kunder - guida, visa senaste verktygen, produkterna och trenderna när det kommer till hår.
Som en del av vår marknadsföring sponsrar vi även många spännande event. Som frisör innebär det att det finns möjlighet att representera Lyko på både fashionabla ELLE-galan, partnerevent eller styling inför plåtning av längdskidlandslaget. Ballt, va?!! Gillar du att vara med där det händer är det här rollen för dig!
Vill du veta ännu mer om livet som frisör på Lyko? Kika här!
Vi söker dig ... ... som vill vara med och skapa en WOW - upplevelse utöver det vanliga för varje kund! Som vill hänga med, umgås och lära känna våra kunder på djupet, och alltid sätter kundens hår och välmående främst. Som person är du trygg i din yrkesroll och håller dig uppdaterad kring nya trender inom branschen.
Bakgrund och egenskaper som du behöver ha:
- Utbildning och erfarenhet inom frisöryrket (merit med gesällbrev)
- Trendkoll och van vid att hålla dig ajour med senaste nytt i branschen
- Bred produktkunskap - allt för att kunna rekommendera en unik kombination av produkter skräddarsydd för varje kund.
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är lika viktigt som din erfarenhet. I linje med det har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss i stället av urvalsfrågor när vi rekryterar. Vi hoppas att det ger dig möjlighet att söka snabbt och enkelt direkt från telefonen, men också bättre möjlighet och att visa vad du går för inom de områden som är viktiga för oss. Vi vet att det även ger objektivare, schystare och mer rättvisa rekryteringar!
Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök redan idag eller allra senast 9 januari 2026. Det är snart semestertider hos oss, vilket innebär att svarstiden kan vara lite längre än vanligt. Vi är tillbaka med full kraft i januari - tack för ditt tålamod så länge! Har du frågor om tjänsten mejla till Selma Gummesson, TA Administratör, på selma.gummesson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mejl utan ansöker gör du enkelt genom att klicka på "Ansök nu". Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Ersättning
