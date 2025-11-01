Frisör sökes till vårt team - Omgående

Cutting Time AB / Hälsojobb / Uppsala
2025-11-01


Vi söker två kreativa och engagerade frisörer/barberare som är skickliga på att klippa både långt och kort hår samt behärskar rakkniven för att skapa trendiga skägg och frisyrer.
Vi värdesätter positiv inställning, yrkesskicklighet och teamwork.
Hos oss är alla välkomna, och vi ser gärna både tjejer och killar som söker denna tjänst. Vi är stolta över att ha en inkluderande arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas tillsammans.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Vänligen ring gärna på telefonnummer 018-711400.
E-post: Info@cuttingtime.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cutting Time AB (org.nr 559181-7233)
Sysslomansgatan 8 (visa karta)
753 11  UPPSALA

Jobbnummer
9584321

