Frisör sökes
Hkn Group AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2026-04-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hkn Group AB i Göteborg
Anställning eller hyra stol?
Vi på Gårda Hår & Hud vill väldigt gärna ha en ny medarbetare till vårt härliga gäng. Har du intresse för att jobba i ett team som älskar sitt yrke och vill hjälpa våra kunder för att ge det lilla extra är du välkommen att mejla oss ditt CV.
Vill du hellre hyra stol på heltid och förverkliga din dröm på en salong med stor kundkrets och ett bra kassaflöde så kan vi erbjuda det alternativet med.
Vi finns i nya Gårda och är en inarbetad salong med gott rykte. Känner du att det här lockar dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss.
Vi söker en som brinner för frisöryrket och tycker att det är roligt att komma till arbetsplatsen. Att vara stresstålig och kunna hantera olika situationer som uppstår är väldigt viktigt. Vi värderar självständighet och ett öppet sinne.
Du ska helst ha några års erfarenhet i branschen och vara driven. Du ska behärska alla kunskaper inom frisör för både kvinnor och män.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: gardaharhud@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hkn Group AB
(org.nr 556949-2514)
Sixten Camps Gata 14 (visa karta
)
416 68 GÖTEBORG Arbetsplats
Gårda Hår & Hud Jobbnummer
9852583