Frisör sökes

Hannan Shabo Hälsa & Skönhet AB / Hälsojobb / Södertälje
2026-02-20


Frisör sökes till Elitesse i Södertälje

Elitesse är en modern och trivsam frisörsalong i hjärtat av Södertälje. Vi brinner för kvalitet, stil och en personlig kundupplevelse. Våra kunder uppskattar den varma atmosfären och vårt engagemang - och nu söker vi en ny kollega som vill växa med oss!

Arbetsuppgifter

Som frisör hos oss arbetar du med:

Klippning, färgning och styling av både dam och herr.
Rådgivning och service till kunder.
Bidra till en positiv och välkomnande stämning i salongen.

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet som frisör och är trygg i ditt hantverk.
Är självständig, noggrann och kreativ.
Talar svenska flytande (andra språk är meriterande).
Har ett genuint intresse för människor och service.
Vill arbeta i ett glatt och familjärt team där vi hjälper varandra.

Vi erbjuder

En trygg anställning i en väletablerad salong.
Möjlighet att utvecklas och ta egna initiativ.
Trevliga kollegor och trogna kunder.
Goda arbetsvillkor och en inspirerande miljö.

Vi går igenom ansökningar löpande - så vänta inte för länge!
Varmt välkommen till oss på Elitesse i Södertälje

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: Hannanshabo68@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hannan Shabo Hälsa & Skönhet AB (org.nr 556727-2546)
Storgatan 2b (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Elitesse

Jobbnummer
9755908

