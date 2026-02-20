Frisör sökes
2026-02-20
Frisör sökes till Elitesse i Södertälje
Elitesse är en modern och trivsam frisörsalong i hjärtat av Södertälje. Vi brinner för kvalitet, stil och en personlig kundupplevelse. Våra kunder uppskattar den varma atmosfären och vårt engagemang - och nu söker vi en ny kollega som vill växa med oss!
Arbetsuppgifter
Som frisör hos oss arbetar du med:
Klippning, färgning och styling av både dam och herr.
Rådgivning och service till kunder.
Bidra till en positiv och välkomnande stämning i salongen.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som frisör och är trygg i ditt hantverk.
Är självständig, noggrann och kreativ.
Talar svenska flytande (andra språk är meriterande).
Har ett genuint intresse för människor och service.
Vill arbeta i ett glatt och familjärt team där vi hjälper varandra.
Vi erbjuder
En trygg anställning i en väletablerad salong.
Möjlighet att utvecklas och ta egna initiativ.
Trevliga kollegor och trogna kunder.
Goda arbetsvillkor och en inspirerande miljö.
Vi går igenom ansökningar löpande - så vänta inte för länge!
Varmt välkommen till oss på Elitesse i Södertälje Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: Hannanshabo68@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hannan Shabo Hälsa & Skönhet AB
(org.nr 556727-2546)
Storgatan 2b (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Elitesse Jobbnummer
9755908