frisör sökes

2026-01-13
Är du en passionerad och erfaren frisör som söker nya utmaningar?
Lemoo Beauty Salon, en av Göteborgs mest trendiga salonger, söker nu en driven och kreativ frisör. Beläget i det charmiga och natursköna Öjersjö, erbjuder salongen en elegant och harmonisk miljö där kund upplevelsen alltid står i centrum.
Hos Lemoo Beauty Salon får du chansen att arbeta i en lyxig och modern salong som kännetecknas av hög kvalitet och personlig service. Med en stabil kundkrets och en arbetsmiljö som främjar både professionell och kreativ utveckling, finns det stora möjligheter att växa, både personligt och karriärmässigt. Här kan du välja att bli en del av teamet som anställd eller hyra en stol och driva din egen verksamhet - vi skräddarsyr upplägget för att du ska trivas!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som frisör och passion för yrket.
Är social, utåtriktad och har en genuin vilja att skapa långvariga kundrelationer.
Behärskar svenska flytande, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av sociala medier och ser värdet i att bygga ett starkt varumärke.
Vad Lemoo erbjuder dig:
En exklusiv och inspirerande arbetsmiljö där kvalitet och service alltid är i fokus.
Möjlighet att arbeta med en väletablerad och lojal kundkrets i en snabbt växande del av Göteborg.
Flexibilitet - välj mellan anställning eller att hyra en stol.
Välkommen till Lemoo Beauty Salon - där skönhet och stil möts!
Låter detta som en plats för dig?
Skicka din ansökan så snart som möjligt - vi behandlar ansökningar löpande. Ta gärna kontakt via telefon: 0738769298 eller mejl: asiehlemooab@gmail.com
om du är intresserad.
plats
Öjersjö, Partille.
4 års erfarenhet
Språk
Meriterande
Svenska
Lön: Fast månads- enligt kollektiv avtal
Helgas väg 10
43351 ÖJERSJÖ
Asieh Khoshnejadasiehlemooab@gmail.com
0738769298
0738769298
Sista dag att ansöka är 28-02-2026
Ange referens frisör i din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
(org.nr 559427-5413)
