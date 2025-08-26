Frisör sökes!
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Frisörsalong beläget i Hägerstensåsen som startades 2014 och vuxit sedan dess, vi utför allt inom frisöryrket, som exempelvis:
Herr, dam och barn klippning, färgning, sling, trådtekniska behandlingar etc.
Vi söker dig som kan klippa herrar, damer och barn, kunna utföra olika typer av färgbehandlingar, föna, m.m. Frisörsalong beläget i Hägerstensåsen.
Vi ser att du är en social och duktig frisör som brinner för sitt yrke och är redo för nya utmaningar
Tjänsten är deltid i början som senare går över till heltid.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att klippa herrar, damer och barn, kunna utföra olika typer av färgbehandlingar, föna m.m.
Vi söker dig som brinner för yrket och vill lära dig nya saker samt vågar ta på sig nya utmaningar.
Vi ställer krav att du behärskar svenska språket mycket bra.
Vi erbjuder utbildningar samt en härlig arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: josef.luca@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Valias Hårsalong
, https://www.facebook.com/Valias-H%C3%A5rsalong-195305873907255/
Sparbanksvägen 70 (visa karta
)
129 30 HÄGERSTEN Kontakt
Rekryteringsanvarig
Josef Luca 073-078 68 58 Jobbnummer
9475358