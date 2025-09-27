Frisör för anställning
2025-09-27
Vi söker frisör till vårt team i Svedala & Anderslöv
Svedala är en salong med plats för minst 5 frisörer och Anderslöv för 4 frisörer.
Vi är salongen för hela familjen. Våra kunder är allt från barn, crazy color, hårförlängning, äldre till klippningar samt andra färgbehandlingar. Varierade dagar med härliga kollegor & kunder.
Söker i första hand heltid.
Stor vikt vid att man är självständig i sina arbetsuppgifter. Dvs vi söker i nuläget inga elever eller trainees. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: info@salongozz.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ozz International AB
(org.nr 559206-5493) Kontakt
Therese Karlsson info@salongozz.se Jobbnummer
9529720