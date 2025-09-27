Frisör för anställning

Ozz International AB / Hälsojobb / Svedala
2025-09-27


Visa alla hälsojobb i Svedala, Staffanstorp, Vellinge, Trelleborg, Skurup eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ozz International AB i Svedala, Trelleborg, Lund eller i hela Sverige

Vi söker frisör till vårt team i Svedala & Anderslöv
Svedala är en salong med plats för minst 5 frisörer och Anderslöv för 4 frisörer.
Vi är salongen för hela familjen. Våra kunder är allt från barn, crazy color, hårförlängning, äldre till klippningar samt andra färgbehandlingar. Varierade dagar med härliga kollegor & kunder.
Söker i första hand heltid.
Stor vikt vid att man är självständig i sina arbetsuppgifter. Dvs vi söker i nuläget inga elever eller trainees.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: info@salongozz.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frisör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ozz International AB (org.nr 559206-5493)

Kontakt
Therese Karlsson
info@salongozz.se

Jobbnummer
9529720

Prenumerera på jobb från Ozz International AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ozz International AB: