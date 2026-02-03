Frisör
2026-02-03
Vi söker en erfaren och engagerad herrfrisör till vår salong som är centralt belägen på gågatan i centrum. Vi har en etablerad kundkrets och en stabil verksamhet med god omsättning. Salongen är fullt utrustad med två frisörstolar och en schamponeringsstol samt kök och toalett.
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och har god erfarenhet av herrklippning, skäggtrimning och modern styling. Du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar och ge kunderna ett professionellt och vänligt bemötande. Det är viktigt att du är punktlig, flexibel och kan samarbeta i team.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, bra läge med mycket kundtrafik och möjlighet till långsiktigt samarbete. Vid intresse är du välkommen att kontakta oss för mer information och intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: Amer2007_00@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ziyada Invest
Amer Ziyada Amer2007_00@hotmail.com 0723230666
