Frisör
Salong Maria Torget AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Salong Maria Torget AB i Stockholm
RUTINERAD FRISÖR SÖKES!
Vi söker efter en självgående och rutinerad dam och herr frisör med ett glatt humör till våran härliga salong.
Vi är 6 frisörer som letar efter en ny kollega till vår väletablerade salong med massor av positivitet och en inspirerande miljö. Denna salong har funnits väldigt länge i hjärtat av Mariatorget , vi har en stor trogen kundkrets som vi värnar väldigt mycket om.
Du bör vara trygg i din yrkesroll , serviceinriktad och trivas med det sociala. Krav - Flytande svenska ,1-2 års erfarenhet , att bemästra löshår och slingor/balayage.
Anställning - heltid eller deltid enligt överenskommelse. Startdatum från 16 mars.
Välkommen med din ansökan till info@salongmaria.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: info@salongmaria.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salong Maria Torget AB
(org.nr 559001-2877)
Hornsgatan 52
)
118 21 STOCKHOLM
Salong Maria
9716115