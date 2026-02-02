Frisör

Salong Maria Torget AB / Hälsojobb / Stockholm
2026-02-02


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Salong Maria Torget AB i Stockholm

RUTINERAD FRISÖR SÖKES!
Vi söker efter en självgående och rutinerad dam och herr frisör med ett glatt humör till våran härliga salong.
Vi är 6 frisörer som letar efter en ny kollega till vår väletablerade salong med massor av positivitet och en inspirerande miljö. Denna salong har funnits väldigt länge i hjärtat av Mariatorget , vi har en stor trogen kundkrets som vi värnar väldigt mycket om.
Du bör vara trygg i din yrkesroll , serviceinriktad och trivas med det sociala. Krav - Flytande svenska ,1-2 års erfarenhet , att bemästra löshår och slingor/balayage.

Anställning - heltid eller deltid enligt överenskommelse. Startdatum från 16 mars.
Välkommen med din ansökan till
info@salongmaria.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@salongmaria.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong Maria Torget AB (org.nr 559001-2877)
Hornsgatan 52 (visa karta)
118 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
Salong Maria

Jobbnummer
9716115

Prenumerera på jobb från Salong Maria Torget AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Salong Maria Torget AB: