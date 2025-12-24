Frisör

Salong Vega AB / Hälsojobb / Haninge
2025-12-24


Salong Vega erbjuder harmonisk och fräsch arbetsplats i modern och attraktiv lokal i Vega/Haninge.
Vi söker en arbetare som är duktig inom dam- och herrfrisör som hanterar allt inom färgning och slingning. Vårt mål är att erbjuda kunderna den bästa helhetsupplevelsen.
Du skall vara social, trygg, stresstålig och anpassningsbar person. Du behärskar det svenska språket väldigt väl ser vi som en självklarhet.
Vi erbjuder en deltidsanställning.
Känns detta intressant tveka inte att höra av dig till info@salongvega.se med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: info@salongvega.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Salong Vega AB (org.nr 559347-1674)
Vega Allé 80 (visa karta)
136 58  VEGA

Arbetsplats
Vega AB, Salong

Jobbnummer
9663711

