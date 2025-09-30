Frisör
2025-09-30
Vi söker dig som:
Har utbildning/erfarenhet som frisör (gesällbrev är meriterande men inget krav).
Är positiv, flexibel och gillar att jobba med människor.
Kan arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper inom färg, slingor och klippning.
svenska språket är ett krav.
Vi söker en driven och passionerad frisör som vill bli en del av vårt härliga team i vår fina salong i Täby ! Vi har ett stabilt kundflöde och satsar på kvalitet, utveckling och gemenskap.
Vi erbjuder:
Deltid
Trevlig arbetsmiljö med bra sammanhållning.
Möjlighet att påverka arbetstider.
Tjänsten är omgående
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: Mathlouthi19@gmail.com Arbetsgivare Melin's 2013 AB
(org.nr 556966-7719) Kontakt
Amira Mathlouthi Mathlouthi19@gmail.com 073-366 50 50 Jobbnummer
