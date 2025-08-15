Fransstylist sökes till Härnösand!
Vill du vara en del av Härnösands bästa nagelsalong?Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Ta din karriär till nästa nivå med oss på Glam Beauty i Härnösand. Vår vision är att erbjuda stans bästa tjänster inom skönhet.
Glam Beauty står för: kvalité, renlighet & engagemang.Beskrivning av jobbet
Som fransstylist hos oss arbetar du med att erbjuda tjänster inom fransförlängning och fransstyling. En vanlig arbetsdag består av att ta emot kunder på bokade besök. Genom dina kunskaper och engagemang, skall du erbjuda kunderna möjligheten att välja design och önskemål.
Om dig
Vi tål att jämföras!
Som stans fräckaste skönhetssalong har vi minimumkrav på våra anställda. Du som söker denna tjänst ska:
vara utbildad fransstylist, alt. minst 1 års erfarenhet inom yrket.
kunna tala svenska, engelska och/eller vietnamesiska
Utöver ovanstående krav, så är det mycket meriterande om du också:
har erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö. Företrädesvis i Singapore, USA, Europa eller annat land som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
har erfarenhet från ledande befattningar inom branschen, som exempelvis Salongchef / Salongansvarig.
har erfarenhet som nagelteknolog (mycket meriterande, men inte ett krav).
Vad vi erbjuder?
En konkurrenskraftig lön för personer som har en enastående bakgrund inom branschen
En tillsvidareanställning på heltid*
• (Provanställning kan tillämpas)
För att söka tjänsten, vänligen mejla ditt CV till: thanhloccompanynail@gmail.com
Obs: Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens gått ut.
Märk ansökan: Jobb Glam Beauty
Vi behöver inte extern hjälp med rekrytering för denna tjänst. Vi ber därför samtliga rekryteringsfirmor att respektera detta!
Do you want to be part of Härnösand's best nail salon?
About us
Take your career to the next level with us at Glam Beauty Härnösand. Our vision is to offer the city's best beauty services.
Glam Beauty stands for: quality, cleanliness & commitment.
Job description
As a lash technichian, you work is to offer services in lash styling, lash extensions. A normal working day consists of receiving customers on booked visits. Through your knowledge and commitment, you must offer customers the opportunity to choose designs and help them to fulfill their needs.
About you
We can bear to be compared!
As the city's most daring beauty salon, we have minimum requirements for our employees. You who apply for this position must:
be a trained lash technichian, or minimum 1 years of experience within industry.
have knowledge of the swedish language at a relevant level, or english, or vietnamese.
In addition to the above requirements, it is highly advantageous if you also:
has experience of working in an international environment. Preferably in Singapore, the USA, Europe or another country that the employer deems equivalent.
has experience from leading positions in the industry, such as salon manager / team leader.
has experiences as nails technichian (highly advantageous, but not an requirement).
What we offer?
A competitive salary for people who have an outstanding background in the industry
A permanent full-time employment*
• (Probationary employment may apply)
To apply for the position, please email your CV to: thanhloccompanynail@gmail.com
Mark the application: Jobb Glam Beauty
Note: The position may be filled before the application deadline.
We do not need external help with this recruitment. We therefore ask all recruitment companies to respect this!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: thanhloccompanynail@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb Glam Beauty". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nguyen & Nguyen AB
(org.nr 559431-8775)
Storgatan 3 (visa karta
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Glam Beauty Kontakt
Thanh Loc Do thanhloccompanynail@gmail.com 0722722210 Jobbnummer
9460256