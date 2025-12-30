Från Plattsättare / Tiler / Tile setter
2025-12-30
Dina arbetsuppgifter
På uppdrag av en seriös Stockholmbaserad byggfirma med kollektivavtal söker vi nu erfarna och engagerade plattsättare för ett projekt i Enköping. Arbetsgivaren ordnar kostnadsfri transport.
Anställning sker direkt av byggfirman, ej uthyrning/bemanning.
We are looking for tilers for a project in Enköping for a Stockholm based company. Swedish is not required if you speak English.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning
Goda villkor enligt Byggnads kollektivavtal
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Vi söker dig som:
Du måste tala flytande svenska eller engelska.
Yrkesbesvis eller minst 3 års erfarenhet inom plattsättning, tätskikt och relevanta arbetsuppgifter, helst i Sverige
Noggrannhet och uppmärksam på detaljer
Positiv attityd och lagspelare som även kan arbeta självständig
Vilja att utvecklas och alltid vara en hjälpande hand till de som behöver det
Lojalitet mot bolaget och respekt mot kunder och kollegor
Erfarenhet från träarbete/snickeri är meriterande
Övriga krav:
B-körkort är meriterande
Goda referenser är ett krav
Om du själv inte kan lösa boende i Enköping är det dock ett krav att du kan pendla för detta projekt. Arbetsgivaren offererar dock kostnadsfri transport från Stockholm.
Ansökan:Välkommen med din ansökan redan idag! Observera att vi INTE hanterar ansökningar via telefon. Vi kontaktar löpande kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ceramo AB
Rekrytering Ceramo rekrytering@ceramo.se 0767045847
