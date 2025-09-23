Framtidens expert inom radarsystem
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-09-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Är du intresserad av att använda dina goda kunskaper i fysik och programmering för att utveckla ny teknik som stärker Sveriges försvar och säkerhet? Vill du arbeta med intressanta arbetsuppgifter och lära dig nya saker med målet att bli en expert inom ditt område? Då kan FOI vara din nya arbetsplats!Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
Du kommer att arbeta med att utveckla och implementera modeller av radarsystem, samt analys av systemens egenskaper och prestanda. Du kommer också att arbeta med analys av data från radarsystem. Exempel på konkreta arbetsuppgifter är programmering av en radarmodell för beräkning av dess potentiella räckvidd mot olika typer av drönare. Ett annat exempel kan vara att göra statistisk analys av radardata som samlats in under en längre tidsperiod. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på teoretiskt utvecklingsarbete. Du kommer att skriva rapporter på svenska till våra uppdragsgivare och vid behov bidra med skriftligt underlag till vetenskaplig publicering på engelska. Syftet med vårt arbete är att kunna bedöma nyttan för Sveriges försvar av nya tekniker, metoder och produkter inom radarområdet.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Radarsystem som tillhör avdelningen Telekrig. Enheten Radarsystem analyserar och värderar metoder och tekniker för radarspaning och radarövervakning, analyserar egenskaper och prestanda hos Försvarsmaktens radarsystem samt utvecklar nya radarsystemkoncept.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
En civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot teknisk fysik, teknisk matematik eller ett område som FOI bedömer som motsvarande.
Goda och aktuella kunskaper i programmering och fysik.
Aktuella kunskaper i elektromagnetism och elektronik.
God förmåga att kommunicera skriftligt på svenska samt i övrigt förmåga att kommunicera tydligt i tal och skrift på svenska och engelska.
Arbetet sker både individuellt och i grupp varför du behöver vara självgående och samtidigt ha god förmåga att samarbeta i team. Vi söker dig som är analytisk och resultatorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Kunskaper om radar. Erfarenhet av arbete med teknisk forskning eller utveckling är också meriterande, men inget krav.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 19 oktober 2025.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Lantz. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Fredrik Lantz +46 13-37 80 00 Jobbnummer
9522190