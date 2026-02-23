FRA söker senior HR-partner
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-23
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu en initiativtagande och driven HR-partner för arbete med HR-processer och chefstöd. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som HR-partner hör du till avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar för ekonomi, upphandling, lokalförsörjning, service, HR, informationsförvaltning och säkerhetsskydd. Du tillhör HR-kontoret, vilket innefattar flera funktioner som tillsammans handhar myndighetens alla personalrelaterade frågor.
HR-kontoret består av en dynamisk grupp drivande och engagerade medarbetare som har många olika expertkompetenser inom HR-området. Vårt arbete bygger på ett nära samarbete och där vi lär och har roligt tillsammans.
Som HR-partner kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bland annat bestå av:
Proaktivt och rådgivande chefsstöd i HR-relaterade frågor inom myndigheten
Operativt arbete med olika utvecklingsprojekt inom HR-området
Driva och utveckla och effektivisera HR-processer samt implementering, genomförande och uppföljning av dessa i verksamheten
Personaladministration
FRA har stark sekretess och det är viktigt att du känner dig bekväm vid att hantera det. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom PA- området eller likvärdigt, alternativt motsvarande kunskap erhållen på annat vis.
Erfarenhet av konsultativt chefsstöd, minst 5 år.
Arbetat med arbetsrätt, avtal och villkorsfrågor erfarenhet av kollektivavtal
Arbetat med arbetsmiljöfrågor och rehabiliteringsärenden samt jämställdhet och mångfaldsfrågor
Arbetat med kompetensförsörjning t.ex. karriärplanering
Arbetat med förändringsledning
God datorvana
God kunskap i svenska, tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom:
Förändrings- och projektledning
Statliga villkorsavtalen
HR-arbetet inom statlig sektor
Erfarenhet av arbete med ledarskapsutveckling
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Personlig mognad - Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Självgående - Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Regelmedveten - Fäster stort vikt vid och handlar i enlighet med fattade beslut, regler och riktlinjer. Tar upp synpunkter och kritik på ett konstruktivt sätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 48 54 . Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-03-22
Referensnummer 2025FRA2002-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
