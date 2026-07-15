Fotvårdsspecialist till Vendelsö vårdcentral
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2026-07-15
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Vårt anställningserbjudande
Då vår fotvårdsspecialist nu går vidare till studier söker vi dig som är utbildad fotvårdsspecialist och vill arbeta på en välfungerande vårdcentral i södra Stockholm.
Vendelsö vårdcentral har drygt 13 200 listade patienter och ligger fint i närheten av Tyresta nationalpark, men bara knappt 30 minuter från Gullmarsplan med buss eller ca en timme från T-centralen.
På Vendelsö vårdcentral har vi en stabil grupp om ca 40 medarbetare där du kommer att ingå i vårt mottagningsteam med bla distriktssköterskor och läkare. Till detta har vi en stor och välskött hemsjukvård, en trygg undersköterskegrupp, en psykosocial grupp där tre psykologer och en kurator ingår samt ett gäng administratörer/medicinska sekreterare som är vårdcentralens nav och ansikte utåt.
Vi har ett öppet klimat och hjälps åt med siktet ställt mot att allas arbetsbörda ska vara rimlig.
Vi söker dig som har patienternas bästa centralt och som vill arbeta kvalitetsmedvetet och lösningsorienterat. Du bör gilla att arbeta i team och vara nyfiken på hur vi gemensamt kan göra primärvården ännu bättre. Du kan läsa mer om oss på Vendelsö vårdcentral - Vår vård
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter medicinsk fotsjukvårdspecialist på vårdcentral.
Dina arbetsuppgifter innebär medicinsk fotsjukvård enligt de riktlinjer som ingår i avtalet.
Det innebär bland annat att förebygga och behandla fotproblem hos personer som ingår i målgruppen samt upprätthålla god fothälsa. Du ska självständigt bedöma och behandla personer i målgrupperna utifrån anvisningar på remiss och utefter personens behov genomföra fotstatus. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.Kvalifikationer
Utbildning som undersköterska enligt äldre studieordning, gymnasieskolans treåriga vård- och omsorgsprogram eller likvärdig utbildning
Fotterapeut som har haft auktorisationsavtal sedan 2008 och som arbetat innan dess minst fyra år enligt avtal med Region Stockholm behöver inte uppfylla detta krav
Utbildning som fotterapeut/fotvårdsspecialist (minst 20 veckors utbildning) eller ettårig eftergymnasial utbildning till fotterapeut/fotvårdsspecialist eller motsvarande utbildning
Genomgången grund- och fördjupningskurs i fotvårdsterapi i diabetesvård på APC (Akademiskt primärvårdscentrum, diabetes) eller motsvarande utbildning
Körkort då vi hjälper vissa av våra hemsjukvårdspatienter med fotvård i hemmet.
Tidigare arbete journalsystemet Take Care.
Anställningsform:
Vikariatsanställning, heltid100%. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt och som bidrar till ett gott arbetsklimat. Du behöver ha lätt för att samarbeta i grupp men även kunna ta eget ansvar. Arbetsbelastningen kan variera vilket ställer krav på flexibilitet, stresstålighet och ett strukturerat arbetssätt. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Vendelsö vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Lena Backstrom lena.backstrom@regionstockholm.se 08-12338920 Jobbnummer
10003801