Fotograf i Stockholm sökes!
Bildexperten Syd HB / Foto- och filmjobb / Nacka Visa alla foto- och filmjobb i Nacka
2026-02-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bildexperten Syd HB i Nacka
, Huddinge
, Borås
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Drömmer du om att jobba som fotograf?
• Då har du chansen nu!
Bildexperten är ett familjeföretag verksamt inom Skolfoto och Idrottsfoto. Vi fotograferar årligen tio tusentals elever och idrottsutövare i alla åldrar runt om i landet.
Vi söker just nu fler fotografer till vårt fototeam i Stockholm med omnejd.
Vi söker dig som är en glad och skicklig, amatörfotograf, fotostuderande eller redan etablerad fotograf, med mycket goda fotokunskaper och har foto som ett av dina största intressen.
Tidigare arbete som skolfotograf är självklart meriterande, men inget krav. Utöver detta vill vi att du som söker är punktlig, ansvarstagande och ordningsam.
Då arbetet innebär att du är företagets ansikte utåt, lägger vi stor vikt vid att du har god social kompetens och är serviceinriktad.
Som fotograf hos oss arbetar du många gånger i ett högt tempo, det ställs därför krav på att ha förmågan att ha många bollar i luften samtidigt och att du är stresstålig och välorganiserad.
Du kommer att få tillgång till den digitala fotoutrustning som behövs för arbetet vilket även kräver god datorvana. Att du tycker om att arbeta med barn och ungdomar ser vi som en självklarhet. Tidigare erfarenhet från barn- och ungdomsverksamhet är en stor merit.
Då arbetet sker ute på plats på våra skolor är det krav på att du har B körkort och tillgång till egen bil.
Innan du börjar ditt arbete hos oss får du en gedigen skolfotoutbildning (början av Augusti).
Det finns även möjlighet att fakturera genom eget företag.
Passa på att söka redan idag till vårt fototeam i Stockholm. I din ansökan vill vi jättegärna att du berättar lite om dig själv samt bifogar ditt Cv.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: ingela@bildexperten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bildexperten Syd HB
, http://www.bildexperten.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bildexperten Kontakt
Ingela Oddsberg ingela@bildexperten.se 0853334090 Jobbnummer
9730933