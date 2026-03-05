Fotbollsdomare
Korpfören Jönköping / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Jönköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Jönköping
2026-03-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Korpfören Jönköping i Jönköping
, Vetlanda
, Uppvidinge
, Vimmerby
, Växjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Korpen Jönköping är en ideell förening som erbjuder motionsidrott för alla oavsett ålder, nivå och erfarenhet. Vi tror på rörelseglädje och gemenskap och erbjuder ett brett utbud av träningsformer, från gruppträning till vattengympa och seniorgympa.
Utöver gruppträning har vi även lagidrotter såsom innebandy, fotboll, futsal och andra populära motionsidrotter. Hos oss kan alla hitta en träningsform som passar!
Fotbollsdomare sökes till Korpfotboll
Vill du vara med och skapa spelglädje, gemenskap och fair play? Vi söker engagerade fotbollsdomare till vår korpfotbollsverksamhet i samarbete med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.
Om uppdraget
Som domare i korpfotboll leder du matcher inom motionsfotboll för vuxna. Fokus ligger på spelglädje, respekt och god stämning - samtidigt som du säkerställer att spelet följer gällande regler.Dina arbetsuppgifter
Döma matcher inom korpfotboll (7-manna/5-manna beroende på serie)
Tillämpa aktuellt regelverk
Bidra till en positiv och respektfull matchmiljö
Rapportera resultat efter matchKvalifikationer
Intresse för fotboll
God kommunikationsförmåga
Förmåga att fatta tydliga beslut
Tidigare domarerfarenhet är meriterande
Vi söker dig som är:
Rättvis och trygg i din roll
Ansvarstagande och punktlig
Stresstålig och lösningsorienterad
Omfattning:Arvoderat uppdrag. Arvode per match. Matcher spelas främst kvällstid på vardagar.
Vi erbjuder:
Ersättning per match
Introduktion och stöd i rollen
Ett roligt och socialt uppdrag inom motionsidrottSå ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv till: info@korpenjonkoping.se
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av vår korpfotboll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: info@korpenjonkoping.se Arbetsgivare Korpfören Jönköping
, https://www.korpen.se/korpenjonkoping
S:t Göransvägen 31 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping, Korpfören Kontakt
Christian Cannerstad Christian@korpenjonkoping.se 0738003401 Jobbnummer
9779016