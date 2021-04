Fot & Sko Gävle - Fot & Sko Gävle AB - Säljarjobb i Gävle

Fot & Sko Gävle AB / Säljarjobb / Gävle2021-04-21Extra arbete under sommaren och från hösten vikariat/heltidsarbete till och med 2022-01-31. Efter detta finns goda chanser till en förlängning och på sikt tillsvidare anställning.Vi på Fot & Sko Gävle söker en medarbetare till vår butik och verksamhet på söder i Gävle. Vi letar efter en noggrann person med positiv energi. Vi erbjuder ett intressant och varierande arbete med försäljning i en trivsam miljö. Arbetsuppgifterna är varierande, framförallt butiksförsäljning i vår fysiska butik och även via vår nätbutik. Vi arbetar bl a med försäljning sport- och träningsskor och fotinlägg från kända kvalitetsmärken.Vi kommer att utbilda dig inom gång- och löpanalys mm för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder med utprovning av bl a träningsskor.Vi ser gärna att du kommer in i butiken med din ansökan och presenterar dig.Ni hittar oss i söderbacken i Gävle.Adress: S. Kungsgatan 7.2021-04-21Sista dag att ansöka är 2021-06-24Fot & Sko Gävle ABSödra Kungsgatan 780251 GÄVLE5709056