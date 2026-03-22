Förvaltningsledare VA till Swedavia
Nu söker vi för kunds räkning en erfaren förvaltningsledare inom VA till anläggningar och system för ett spännande uppdrag med start 26-04-13 tom 26-10-31.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia och du kommer att vara placerad på Arlanda där det krävs 3-4 dagar på plats. Uppdraget är på heltid men kan justeras vid behov. Uppdraget önskas starta omgående eller enligt överenskommelse men senast 13/4 och fram till 31/10 med möjlighet till förlängning ytterligare 6 månader.
Vi söker nu en tillförordnad förvaltningsledare VA till Anläggningar & System - Förvaltning. Du kommer under uppdragsperioden täcka upp för en sjukskrivning. Det vi söker är en erfaren resurs som kan ta över ledning av förvaltningen.
Dina arbetsuppgifter
Upprätthålla ett stabilt och kvalitetssäkrat förvaltningsarbete för VA-anläggningarna.
Säkerställa ekonomisk uppföljning och styrning inom underhåll.
Leda och stötta förvaltningsteamet så att prioriteringar, leveranser och framdrift säkerställs.
Driva pågående och planerade utredningar inom området.
Förvalta och vidareutveckla reinvesteringsplanen.Publiceringsdatum2026-03-22Kvalifikationer
Minst 7 års erfarenhet som senior förvaltare, förvaltningsledare, chef inom VA eller projektledare.
Minst 5-7års dokumenterad erfarenhet från förvaltning eller Asset Management inom VA, samhällsbyggnad eller teknisk infrastruktur.
Minst 5-7års erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning och resultatstyrning.
Minst 5 års erfarenhet av reinvesteringsplanering och tekniska analyser.
Minst 3 års erfarenhet av att leda team inom teknisk verksamhet.
God förståelse för VA-system, regelverk och anläggningars livscykel.
Förmåga att driva och strukturera utredningar.
Analytisk förmåga med fokus på risk, livslängd och investeringsbehov.
Starka kommunikativa och samverkansinriktade färdigheter.
Vi ser att du uppfyller följande personliga egenskaper:
Strukturerad och självgående.
Trygg i ledarrollen.
Proaktiv och lösningsorienterad.
Förmåga att snabbt sätta sig in i system, processer och organisation
För att vi ska kunna ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan kvalifikationer är uppfyllda.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2/4.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
