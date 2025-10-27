Förvaltningsledare IT
Brinner du för att förbättra, förenkla, skapa ordning i komplexa IT-miljöer och trivs i gränslandet mellan teknik, verksamhet och människor? Som förvaltningsledare IT inom Region Östergötland leder du arbetet med att utveckla och förvalta IT-lösningar som skapar värde för både verksamheten och invånarna i vår region.
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som förvaltningsledare IT har du ett helhetsansvar för att leda och samordna förvaltningen inom något av Region Östergötlands objekt. Just den här tjänsten gäller förvaltningsobjektet som stödjer regionens HR-processer - där du ansvarar för att våra IT-system inom området fungerar, utvecklas och skapar värde för hela organisationen.
I uppdraget ingår att:
Leda och fördela det IT-nära arbetet inom förvaltningsobjektet
Driva utvecklings- och förbättringsarbete i nära dialog med HR-verksamheten
Samordna interna och externa resurser för en effektiv förvaltning
Säkerställa att systemförvaltningen följer regionens strategier, rutiner och IT-krav
Ta fram och följa upp förvaltningsplan, budget och långsiktiga planer (3-5 år)
Bidra med beslutsunderlag och rapportera status till styrgrupp och objektägare
Det här är en roll för dig som trivs med att skapa struktur i komplexa IT-miljöer och vill bidra till att våra HR-processer stöds av moderna, pålitliga och användarvänliga system.
Arbetsgrupp
Du blir en del av ett engagerat team inom ditt förvaltningsobjekt där samarbete, kunskapsdelning och gemensamt ansvar står i fokus.
Du arbetar tätt tillsammans med din förvaltningsledare och de objektspecialister som ingår i teamet, och leder även andra tekniska resurser inom Region Östergötlands centrala IT-organisation.
I rollen har du också ett nära samarbete med våra leverantörer av molntjänster och andra externa partners för att säkerställa en stabil och värdeskapande drift och utveckling av systemen.
Du samverkar löpande med objektägare IT kring prioriteringar och beslut, samt med övriga förvaltningsledare IT i regionen - särskilt dem som ansvarar för våra stödjande systemområden - för att skapa en sammanhållen och effektiv IT-förvaltning.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap eller annan relevant inriktning - eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har flera års erfarenhet av att arbeta med IT-förvaltning, systemförvaltning eller liknande roll med ledande ansvar, där samordning, struktur och kommunikation är centrala delar av ditt arbete.
Du har vana av att:
Samordna IT-resurser och driva arbetet enligt förvaltningsplaner
Hantera budget, uppföljning och ekonomiska beslut inom IT
Samarbeta mellan verksamhet, IT och leverantörer för att nå gemensamma mål
Erfarenhet av offentlig sektor, ITIL-processer och förändringsledning är meriterande.
Som person kombinerar du struktur, ledarskap och samarbetsförmåga. Du trivs med att skapa ordning och framdrift i komplexa miljöer och har en naturlig förmåga att bygga förtroende.
Vi värdesätter särskilt att du är:
Personligt mogen och fattar välgrundade beslut
Självständig och initiativtagande - du ser vad som behöver göras och agerar
Strukturerad, med förmåga att prioritera i en vardag med många pågående insatser
Kommunikativ och lyhörd - du skapar gemensam förståelse och god dialog
Serviceinriktad med fokus på nytta för verksamheten
En ledare med gott omdöme, som motiverar och samordnar andra
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel - förmågan att kunna växla fokus och anpassa dig när förutsättningarna förändras är avgörande i vår vardag. Vi arbetar nära varandra, och god kommunikation och samarbete är centrala förutsättningar för att lyckas.
Ansökan och anställning
Tillsvidareanställning, heltid, med placering i Linköping.
