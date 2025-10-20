Förvaltningsledare IT
2025-10-20
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Hos oss är digitalisering mer än teknik - det är en möjliggörare för god vård och behandling. På It- och digitaliseringsavdelningen arbetar idag cirka 55 engagerade medarbetare varje dag med att bidra till att stärka myndighetens verksamhet.
Nu går vi in i en spännande utvecklingsfas med ett utökat uppdrag för hela myndigheten. Tillsammans driver vi den digitala transformationen med fokus på säkra, tillgängliga och moderna lösningar som gör verklig skillnad - för medarbetare, ungdomar och klienter.
I rollen som förvaltningsledare IT på SiS kommer du att leda och samordna den tekniska delen av förvaltningen för våra it-system och applikationer. I rollen ingår att tillsammans med förvaltningsledaren planera och prioritera aktiviteter, följa upp leveranser och budget samt driva förbättrings- och utvecklingsinsatser i nära samarbete mede verksamheten, systemutvecklare och externa leverantörer. Det här är en roll där din expertis blir avgörande för att säkerställa att myndighetens it-system och tjänster är stabila, säkra samt levererar den funktionalitet som verksamheten kräver. Du samverkar med förvaltningsledare, verksamhetsspecialister och tekniska experter och du får stora möjligheter att skapa verklig nytta för de mest utsatta i vårt samhälle.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande
• flerårig erfarenhet av arbete inom IT-förvaltning, systemförvaltning eller projektledning
• god kunskap om pm3 eller liknande modeller för styrning av förvaltning
• erfarenhet av att planera, leda och följa upp aktiviteter, budget och resurser
• vana att samverka med olika intressenter i gränslandet mellan verksamhet och IT
• god kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta i en större organisation, gärna inom offentlig sektor
• kunskap om ITIL eller andra etablerade ramverk för tjänstehantering
• erfarenhet av leverantörsstyrning och avtalshantering
• vana att driva förbättrings- och förändringsarbete i komplexa organisationer
Vi söker en lösningsorienterad, självgående och analytisk person som trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du har lätt för att förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt och samarbetar prestigelöst och professionellt med andra.
Du vill bidra till kontinuerlig utveckling av arbetssätt och rutiner - och du delar våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast möjligtSå ansöker du
Ansök senast: 2025-11-09
Referensnummer: 2.9.1-8907-2025
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
