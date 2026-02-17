Förvaltningsledare för behörighetsregister (BeReg)
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en förvaltningsledare som vill ta ansvar för vidmakthållande och mindre vidareutveckling av BeReg - ett kompetensplaneringsverktyg/behörighetsregister som används för att stödja verksamheter med krav kopplade till ackrediteringar och certifieringar. Lösningen är en databasapplikation för registrering och uppföljning av tilldelade behörigheter och godkända utbildningar. Du arbetar nära en verksamhetsrepresentant och säkerställer en stabil, långsiktigt hållbar förvaltning.
Systemet är byggt i The Trac Project (Edgewall) och uppdraget omfattar både förvaltningsarbete och mindre utvecklingsinsatser enligt anvisningar.
ArbetsuppgifterSäkerställa löpande förvaltning och vidmakthållande av BeReg.
Genomföra mindre vidareutveckling och förbättringar utifrån prioriterade behov.
Felsöka och hantera incidenter samt bidra till stabilitet och kvalitet i leveransen.
Samverka med verksamhetsrepresentant och följa upp behov, ändringar och leveranser.
Delta i digitala möten och vid behov närvara fysiskt enligt överenskommelse.
KravDokumenterad erfarenhet av arbete med PHP.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med Perl.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med Python.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med My SQL.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med Kubernetes/OpenShift.
Dokumenterad erfarenhet av förvaltningsansvar.
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Kan delta i digitala distansmöten.
MeriterandeErfarenhet av arbete i Trac och/eller andra Edgewall-projekt.
Erfarenhet av liknande system för behörighetsregistrering och kompetenshantering.
Erfarenhet av arbete i ackrediterade verksamheter.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
